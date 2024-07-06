закрыть
6 июля 2024, суббота, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Z-военкор «Тринадцатый» начал угрожать Путину расправой

5
  • 6.07.2024, 13:14
  • 4,038
Z-военкор «Тринадцатый» начал угрожать Путину расправой

Главу РФ оккупант уничижительно назвал «дедушкой».

Оккупант и известный Z-блогер Егор Гузенко («Тринадцатый») крайне резко отреагировал на заявление диктатора РФ Владимира Путина о готовности договариваться о мире с Украиной. Он начал угрожать убийством лидеру РФ. Дерзкое заявление Z-оккупант опубликовал на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Не устроило «Тринадцатого» то, что Путин уже перестал упоминать изначальные цели так называемой «СВО», а просит отдать ему только Крым и еще четыре области Украины. Показательно, что диктатора Путина он уничижительно называет «дедушкой».

«Плохие новости, оказывается, что цели «СВО» уже никого не интересуют, да и, судя по всему, дедушка уже и сам про них забыл. Оказывается, вся заваруха была из-за «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей, эво как... И это после того, как наши подразделения находились под Киевом. Подумать только, десятки тысяч убитых и сотни тысяч покалеченных. Это явно не цена четырех областей. Это как минимум цена всей Украины. На какой х*ен было вообще придумывать эти ваши цели, если цена вашим громким заявлениям оказывается такой неоправданной? (...) Переговоры - это слабость, слабаков никто не любит, их, как правило, убивают. И если мы уж что-то затеяли, то идти нужно минимум до Польши, а не заигрывать с врагами, вымаливая переговоры… Иначе к чему это все?» - возмутился Гузенко.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох