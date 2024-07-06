Белорусские банки ввели лимит на наличные деньги за границей 2 6.07.2024, 13:21

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Снять теперь можно только определенную сумму.

В пресс-службе «Белгазпромбанка» сообщили о введении лимита на снятие наличных в банкоматах за пределами Беларуси. Ожидается, что временные ограничения будут действовать с 5 июля. Однако сколько они продлятся, в руководстве банка не рассказали. Кроме того, аналогичную меру с сегодняшнего дня ввел еще один белорусский банк — «БНБ Банк».

В пресс-службе «Белгазпромбанка» отметили, что такие меры призваны обеспечить дополнительную безопасность клиентов за границей и уберечь от финансового мошенничества. Так, с 5 июля 2024 года белорусы, находясь за пределами Республики, смогут снять наличные в рамках следующих установленных лимитов:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World – 300 USD;

Visa Platinum – 500 USD;

Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite – 1000 USD.

Кроме того, временные ограничения затронули безналичные операции за пределами Беларуси, в том числе P2P-переводы и операции с использованием карточки «Белгазпромбанка» на зарубежных Интернет-ресурсах. На них установили следующие лимиты в сутки:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World, Visa Platinum – 2000 USD;

Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite – 5000 USD.

С полным списком новых ограничений можно ознакомиться на официальном сайте («Белгазпромбанка» https://belgazprombank.by/personal_banking/plastikovie_karti/ogranicheniya/).

В пресс-службе «БНБ-Банка» сообщили, что с 5 июля для держателей карточек Visa и Mastercard также вводится лимит на совершение наличных и безналичных операций за пределами Беларуси. Так, клиенты банка смогут снять следующие суммы, в зависимости от вида платежной карты:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World – 300 USD;

Visa Platinum – 500 USD;

Visa Infinite – 1000 USD.

Что касается безналичных операций, в том числе P2P-переводов и операций на зарубежных Интернет-ресурсах, лимиты использованием карточки «БНБ-Банка» составляют в сутки:

Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World, Visa Platinum – 2000 USD;

Visa Infinite – 5000 USD.

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