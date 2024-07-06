Белорусские банки ввели лимит на наличные деньги за границей

Белорусские банки ввели лимит на наличные деньги за границей2
- 6.07.2024, 13:21
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Снять теперь можно только определенную сумму.
В пресс-службе «Белгазпромбанка» сообщили о введении лимита на снятие наличных в банкоматах за пределами Беларуси. Ожидается, что временные ограничения будут действовать с 5 июля. Однако сколько они продлятся, в руководстве банка не рассказали. Кроме того, аналогичную меру с сегодняшнего дня ввел еще один белорусский банк — «БНБ Банк».
В пресс-службе «Белгазпромбанка» отметили, что такие меры призваны обеспечить дополнительную безопасность клиентов за границей и уберечь от финансового мошенничества. Так, с 5 июля 2024 года белорусы, находясь за пределами Республики, смогут снять наличные в рамках следующих установленных лимитов:
Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World – 300 USD;
Visa Platinum – 500 USD;
Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite – 1000 USD.
Кроме того, временные ограничения затронули безналичные операции за пределами Беларуси, в том числе P2P-переводы и операции с использованием карточки «Белгазпромбанка» на зарубежных Интернет-ресурсах. На них установили следующие лимиты в сутки:
Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Cashalot, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World, Visa Platinum – 2000 USD;
Visa Infinite, Visa Infinite Optima, Mastercard Black Edtion, Mastercard World Elite – 5000 USD.
С полным списком новых ограничений можно ознакомиться на официальном сайте («Белгазпромбанка» https://belgazprombank.by/personal_banking/plastikovie_karti/ogranicheniya/).
В пресс-службе «БНБ-Банка» сообщили, что с 5 июля для держателей карточек Visa и Mastercard также вводится лимит на совершение наличных и безналичных операций за пределами Беларуси. Так, клиенты банка смогут снять следующие суммы, в зависимости от вида платежной карты:
Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World – 300 USD;
Visa Platinum – 500 USD;
Visa Infinite – 1000 USD.
Что касается безналичных операций, в том числе P2P-переводов и операций на зарубежных Интернет-ресурсах, лимиты использованием карточки «БНБ-Банка» составляют в сутки:
Visa Classic, Mastercard Standard, Visa Gold, Mastercard Gold, Mastercard World, Visa Platinum – 2000 USD;
Visa Infinite – 5000 USD.