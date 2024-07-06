Украина готова к войне будущего Радж Шах, The Atlantic

6.07.2024, 13:28

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Как удалось сдержать Россию, отставая в живой силе и технике.

В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин в течение нескольких месяцев собирал силы вдоль границы с Украиной, выстраивая танки, пехоту, ракеты и ударные вертолеты по дуге длиной 1000 миль от южной Беларуси до Черного моря. Он отрицал намерение России вторгнуться, и многие представители сообщества национальной безопасности поверили ему: они считали, что начало сухопутной войны в Европе было слишком надуманным — даже для Путина. Эта точка зрения, похоже, подтвердилась, когда российские государственные СМИ показали видео «демобилизации» и отправки домой военных.

Но затем Пентагон опубликовал безошибочное изображение, сделанное из космоса — бронетанковая российская колонна, пересекающая белорусско-украинскую границу. Президент Джо Байден назвал эту фотографию явным доказательством лжи Путина. Война, по сути, уже началась.

Спутниковое изображение, переданное CNN и транслировавшееся по всему миру, было получено не американскими военными, а стартапом из Силиконовой долины под названием Capella Space, основанным 24-летним инженером. Используя сетчатые антенны шириной 11 футов, спутники Capella могут обнаружить баскетбольный мяч с высоты более 300 миль, сквозь облачный покров, днем и ночью, за мизерную часть цены военных систем. Как рассказал нам основатель компании Пайам Баназаде, Capella предложила публике «первые несекретные спутниковые снимки с открытым исходным кодом, показывающие неизбежное вторжение». В начале войны новостные агентства использовали изображения Capella, чтобы отслеживать российские подразделения вплоть до Киева, предоставляя обычным людям почти то же, что имел Пентагон.

Коммерческие технологии сыграли решающую роль не только в ожидании путинского вторжения, но и в его сдерживании. Украинские силы, уступавшие по численности и вооружению, полагались на гениальную сеть стартапов, чтобы дать отпор России на ранних стадиях конфликта. Во многих случаях Кремниевая долина укрепляла Вооруженные силы Украины быстрее и с гораздо меньшими затратами, чем системы известных оборонных подрядчиков. Обычные вооружения, такие как танки и артиллерия, были необходимы, но они становились гораздо более эффективными, когда использовались в тандеме с продуктами, изначально созданными для коммерческого рынка, такими как недорогие дроны и датчики космического базирования. Даже самое смертоносное оружие войны, ракетная установка HIMARS, управлялось дронами, которые можно купить на Amazon.

Дополнение традиционного оружия работой стартапов — это именно то, что мы предполагали в 2016 году, когда нас назначили руководить Подразделением оборонных инноваций (DIU), подразделением Пентагона, которому было поручено интегрировать американские коммерческие технологии в военные действия. У украинцев было гораздо меньше обычных вооружений, чем у России, но они смогли упредить и перехитрить своего врага, частично за счет развертывания более 30 систем, разработанных DIU и финансируемых им стартапов, включая Capella.

Коммерческие технологии изменили практически все области войны: связь, артиллерию, разведку, противовоздушную оборону. Когда Россия заглушила радиопереговоры украинцев, они переключились на интернет-терминалы Starlink, осуществляя управление и контроль через зашифрованные приложения для смартфонов типа Signal и WhatsApp. Skydio, первый частный производитель дронов в США, стоимость которого оценивается в 1 миллиард долларов, доставил автономные квадрокоптеры с камерами высокого разрешения в украинские пехотные подразделения, которые использовали их для разведки российских позиций и управления артиллерийским огнем. BlueHalo доставила на фронт системы «Титан», которые сбивали вражеские дроны. Anduril задействовал свой дрон «Призрак», почти бесшумный автономный вертолет, который можно настроить за считанные минуты. В отличие от американских спутников-шпионов, такие стартапы, как HawkEye 360, предоставляли информацию о целях, которой можно было широко поделиться с передовыми войсками, не опасаясь компрометации секретных источников. Любой, у кого была кредитная карта, мог получить доступ к разведывательным данным, которые когда-то были только у сверхдержав.

Задача передачи этих технологий в руки Украины часто ложилась на Министерство обороны. Хотя у Пентагона были четкие процессы транспортировки танков и артиллерии, доставка коммерческих товаров оказалась более сложной задачей. «Система приобретения рассчитана на поставку ракетных батарей Patriot в течение пяти лет. Она не предназначена для поставок дронов на завтра», — сказал нам Джаред Даннмон, старший советник DIU, который занимался экспортом коммерческих систем в Украину. В результате Пентагон не смог удовлетворить запросы Украины по ракетам.

Если война в Украине является каким-то ориентиром, то следующий конфликт великих держав будет определяться технологиями, адаптированными с коммерческого рынка. Стартапы будут влиять на то, как государства финансируют, вооружают и мобилизуют свои вооруженные силы. Силы, которые максимально эффективно используют более дешевые, более маневренные и неортодоксальные технологии, получат ключевое преимущество над своими противниками. Соединенные Штаты начинают усваивать эти уроки, но мы усваиваем их недостаточно быстро. Если Украина предлагает заглянуть в будущее, она также предлагает предупреждение: Америка не готова.

Прошлой осенью мы поехали в Украину, чтобы своими глазами увидеть, как коммерческие технологии влияют на ход войны. Как мы и ожидали, Кремниевая долина дала значительный импульс украинским силам, но мы также обнаружили подпольную сеть украинских стартапов, работающих над заполнением брешей, оставленных Пентагоном. Технологи работали в секретных мастерских по всему Киеву, спрятанных в переулках и немаркированных офисных помещениях и действующих за пределами формальных структур Министерства обороны.

Около 200 компаний разрабатывали системы борьбы с дронами, беспилотные автомобили, автономные роботы-разминировщики, пулеметы с дистанционным управлением — и огромное количество разнообразных дронов, которые сыграли в Украине большую роль, чем в любом предыдущем конфликте. Мы видели «дроны-носители», которые могли запускать меньшие ударные дроны на сотни миль за пределы фронта, вглубь России. У нас был дрон, который изначально предназначался для контрабанды сигарет в Евросоюз, а затем был перепрофилирован в бомбардировщик. Когда российские войска глушили сигналы GPS в Украине, тамошние стартапы создавали дроны, которые вместо этого полагались на акселерометры и картографирование местности с помощью искусственного интеллекта. Многие из них продавались всего за 200 долларов. Военные самолеты с аналогичной технологией обычно стоят на порядок дороже.

На полигоне во Львове мы управляли дроном дальнего наблюдения, используя джойстик для поворота тепловых и оптических датчиков. Разрешение было настолько четким, что мы могли идентифицировать себя среди толпы, собравшейся в 10 километрах от места, где летел дрон. Система противодействия дронам, поставленная западным оборонным подрядчиком и стоящая примерно 250 000 долларов, попыталась вывести его из строя, но не смогла.

Хотя украинские стартапы производили технологии на уровне технологий Кремниевой долины, они не имели ничего общего с традиционными компаниями ранней стадии. Те создавались для того, чтобы убивать россиян, а не преодолевать узкие места в цепочках поставок или продавать себя военным или международным инвесторам. Больше всего личные отношения разработчиков с отдельными воинскими частями определяли, какие новые технологии и вооружения будут использоваться. Эти системы стоили копейки в долларах по сравнению с тем, что производили западные фирмы, но ни одна из них не могла масштабироваться таким образом, чтобы изменить ход войны.

Хотя коммерческие технологии продолжают укреплять украинские силы, их оказалось недостаточно, чтобы предотвратить недавнее наступление России. Многие факторы склонили войну в пользу России, не последним из которых были долгие дебаты в Конгрессе. Вероятная остановка финансирования и поставок затронула как традиционные системы вооружений (вынуждая артиллерийские расчеты нормировать снаряды), так и украинское стартап-сообщество, которое полагалось на помощь американских программ, которые пришлось временно приостановить. Действительно, Россия смогла добиться успехов даже тогда, когда украинские стартапы работали в полную силу. Если Украина продемонстрировала обещание вклада частного сектора, она также показала, что одни только инновации не позволяют выиграть войны.

В Пентагоне начались дебаты о том, какие уроки следует извлечь из войны в Украине. С одной стороны были те, кто считал, что Украина является доказательством мощи коммерческих технологий и доказательством того, что американские военные тратят на это слишком мало. Генерал-лейтенант Джек Шанахан принадлежит к этому лагерю. Первый директор Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона Шанахан считает, что сегодняшняя война представляет собой уникальный «переходный период», в котором наиболее эффективными бойцами являются те, кто объединяет оборудование старой школы с новыми инновациями. «Сторона, которая получает преимущество, — сказал нам Шанахан, — это та сторона, которая придумывает, как использовать эту комбинацию технологий новыми, разными и творческими способами».

На другой стороне была большая часть старой гвардии Пентагона, которая считала, что исход войны в Украине решается в основном традиционными системами вооружений и тактикой, и что стартапы Кремниевой долины получают слишком много похвал за всего лишь скромные вклады. Они утверждали, что боевые действия фундаментально не изменились. Новые технологии могли бы изменить ситуацию на полях, но танки, ракеты и оборонительные траншеи — основные продукты войны на протяжении десятилетий — по-прежнему господствовуют.

Дебаты стали достоянием общественности, когда Билл ЛаПланте, главный закупщик оружия Пентагона — человек, наиболее ответственный за то, как вооруженные силы США будут вооружаться в будущем, — отверг важность технологий Кремниевой долины. «Братья-технологи не особо помогают нам в Украине, — сказал ЛаПланте на оборонной конференции через восемь месяцев после начала конфликта. — Это жесткое производство действительно серьезного вооружения — вот что важно… Мы сейчас не воюем на Украине с Кремниевой долиной, даже несмотря на то, что они попытаются присвоить себе это».

Убеждение ЛаПланте о том, что традиционное оружие имеет для Украины большее значение, чем коммерческие технологии, ни в коем случае не ошибочно. Танки, гаубицы и предприятия, которые их производят, незаменимы, что подтвердил опыт Украины. Но было бы ошибкой рассматривать войну исключительно как подтверждение старых парадигм ведения войны. Один из наиболее важных уроков, извлеченных из Украины, заключается в том, что коммерческие технологии способны ослабить системы вооружения противника, усилить разведку, а также усовершенствовать традиционные вооружения. Силы по всему миру уже усвоили это, о чем свидетельствуют вторжения дронов Северной Кореи вблизи Сеула и доктрина Си Цзиньпина о военно-гражданском слиянии в Китае. ХАМАС представил еще один пример 7 октября 2023 года, когда он использовал коммерческие квадрокоптеры для нанесения ударов по генераторам, питающим израильские пограничные башни. Легионы боевиков вошли в Израиль практически незамеченными и убили более 1000 человек, что спровоцировало самый жестокий конфликт в регионе, по крайней мере, со времен арабо-израильской войны 1973 года.

Если у военного и гражданского руководства США была стратегия на будущее американских вооруженных сил, когда Путин вторгся в Украину, она в основном была построена на существующих бюджетах и оружии старой школы. Внедрение Россией коммерческих технологий сделало большую часть этих расходов устаревшими. Например, самый современный танк Америки, M1A1 Abrams, недавно был отозван с линии фронта, поскольку недорогие российские беспилотники доказали свою эффективность в его уничтожении.

Но война начала ускорять реформы. В вооруженных силах США сейчас больше подразделений, занимающихся новыми технологиями, чем когда-либо прежде. Оптимизированный процесс закупок, разработанный DIU под названием «Другой орган по транзакциям», позволил Пентагону ускорить контракты и сосредоточил более 70 миллиардов долларов. Ранее в этом году Конгресс значительно расширил бюджет DIU, и министр обороны попросил его реализовать одну из наиболее приоритетных инициатив Пентагона, получившую название «Репликатор», — попытку разработать автономные системы в достаточном масштабе для победы в войнах.

Однако конечная цель состоит не в победе в войнах, а в их сдерживании. Технологический гений Америки — один из лучших инструментов, которыми она располагает для поддержания мира. Украина показывает, как наши военные не смогли в полной мере воспользоваться этим гением — и насколько далеко мы могли бы опередить наших конкурентов, если бы это сделали.

Радж Шах, The Atlantic

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