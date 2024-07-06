Toyota готовит мощный кроссовер дешевле всех своих конкурентов 6.07.2024, 13:35

Раскрыты секреты уникальной модели.

Toyota готовит недорогую альтернативу спортивным кроссоверам BMW и Mercedes. На первых изображениях в сети показали, как может выглядеть новая модель с мощной силовой установкой и ярким дизайном.

Новый спортивный кроссовер Toyota GR Crown Sport выполнят на базе модели 2024 года, которая не так давно вышла на рынок. Это довольно крупная модель с намеком на премиум. Цифровой художник Theottle показал свой вариант спортивной модификации модели.

Судя по изображениям, которые подготовил художник в попытке предположить дизайн, новая машина получит бамперы с крупными воздухозаборниками, низкие накладки на пороги и новые колесные диски на низкопрофильных покрышках.

Кроссовер достигает 4,7 м в длину при колесной базе около 2,8 м. Дизайн модели выполнили в новом, сложном корпоративном стиле с изогнутыми фарами, насыщенной пластикой линиями и поверхностями, и необычными задними фонарями. Колеса – диаметром 21 дюйм.

Базовый кроссовер Toyota Crown Sport 2024 оснащен гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Цена Crown Sport – от 39 600 долларов.

Топовый вариант получил такой же ДВС, который дополнили двумя электромоторами. Мощность составляет 306 л.с. При этом комбинированный расход топлива – 4,9 л/100 км. И 90 км пробега исключительно на электротяге.

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