Беларусь присвоила часть территории Украины для собственных нужд? 6.07.2024, 13:49

На границе возник географический казус.

Сегодня протяженность государственной границы между Украиной и Беларусью составляет 1084 км. И эта граница одна из наиболее стабильных в регионе — вся ее восточная часть почти не менялась со времен присоединения белорусских земель к Российской империи.

И так же давно в выступе, с трех сторон окруженном украинскими землями, находится белорусская деревня Глушковичи. Ее название хорошо описывает ее расположение — в глубине полесских лесов, далеко от любых больших городов и важных автодорог, пишет nashaniva.com.

Сегодня в Глушковичи ведет только одна дорога (Р36 Мозырь — Лельчицы — Глушковичи), и с ней связан географический казус — согласно большинству карт, она дважды пересекает государственную границу с Украиной.

После начала российского вторжения, которое происходило в том числе с территории Беларуси, Украина наглухо закрыла границы и заминировала их. Но по дороге в Глушковичи до сих пор можно проехать без проблем.

Кажется, что использование территории чужого государства без его разрешения — это грубое нарушение международного права. Но в этом случае не все так однозначно.

Украинский щит

Сегодня Глушковичи окружены украинской территорией и глухими полесскими лесами. Когда-то деревня относилась к Киевскому воеводству, но впоследствии на века оказалась в петле белорусско-украинской границы.

В аналогичном выступе оказалось и украинское Копище, что в укрупненном Коростенском районе Житомирской области.

Глушковичи так бы и остались глухой окраиной Беларуси, если бы не строительный камень, который здесь нашли. Эта южная оконечность Беларуси захватывает северную часть Украинского кристаллического щита, богатого на граниты и другие магматические породы.

Еще в 1815 году здесь производились мукомольные камни, но до настоящей разработки месторождения дошли только во второй половине XX века.

В 1969 году к юго-западу от деревни, у самой границы с Украиной разрыли карьер строительного камня с поэтическим названием «Крестьянская нива».

Для начала камень добывали только для щебня, но в 1985 году началась разработка еще одного карьера «Надежда», где был качественный крупный гранит, который можно было использовать как отделочный. Сегодня его можно увидеть на общественных зданиях в Гомеле и на столичных станциях метро «Октябрьская» и «Площадь Победы».

Правда, конкуренции с отделочным камнем из России и Украины, более разнообразным по цвету и декоративным качествам, карьер в Глушковичах не выдержал. Разработка была прекращена, карьер наполнился водой, превратившись в уникальную для Беларуси достопримечательность, напоминавшую ландшафты Скандинавии и Финляндии.

Но в 2018 году скалистая сказка закончилась — в рамках импортозамещения в Беларуси решили снова добывать гранит в Глушковичах, воду из карьера выкачали и возобновили разработку. Даже была идея построить железнодорожную ветку через Лельчицы до станции Михалки под Мозырем, но за 10 лет в этом направлении не сделано ничего.

Первая продукция из гранита, добытого в глушковичском карьере, была использована в 2019 году при благоустройстве Монумента Дружбы на стыке границ Беларуси, России и Украины, возле которого через пару лет пройдут российские танки.

Пока нет железной дороги, щебень и гранит возят по единственой автомобильной дороге, соединяющей Глушковичи с «большой землей».

Несмотря на утверждения, что эта дорога была проложена в советское время для разработки гранита, на самом деле она обозначена на самых старых картах. В советское время дорогу здесь действительно построили, но ведет она от дороги на Лельчицы и в сторону Украины, на границе с которой до 2022 года существовал пограничный переход Глушковичи — Майдан Копищенский.

А вот белорусско-украинскую границу дорога от Глушковичей до Лельчиц не пересекала ни в XIX веке, ни до второй половины XX века.

Чудеса границы

Если сравнивать сегодняшние карты с историческими, то можно заметить, что граница веками проходила по Уборти, притоку Припяти, а конкретно в этом месте — по старице реки вплоть до впадения в нее Струги. Дорога же на Глушковичи пролегала относительно далеко к северу от Струги и, соответственно, далеко от границы.

Сегодня старица, кажется, окончательно пересохла, а граница прошла так, что дорога на Глушковичи дважды пересекает государственную границу.

Эти изменения уже зафиксированы на километровой карте Генерального штаба, которая для Белорусской ССР была издана в 1980-е годы.

Территориальные изменения для советского государства были привычными, они касались не только укрупнения или дробления административных единиц республик, но и даже передачи части территорий из одной республики в другую. Обычно такая необходимость объяснялась хозяйственными потребностями, например, близостью к колхозу или райцентру в другой союзной республике.

Так Беларусь после войны потеряла кусок своей территории в пользу Литовской ССР и таким же образом приросла куском территории, переданным из состава РСФСР.

Но в случае с украинской границей изменения трудно истолковать логически. На участке, отошедшем к Украине, нет никаких населенных пунктов, нет пахотной земли или вырубок, а если бы и были, то этот берег Струги никак напрямую с Украиной не связан.

Кстати, это не единственное изменение старой границы в этой местности, немного восточнее Копища тоже появился глубокий «выгрыз» — Украине было полностью передано болото Сюзановка.

На современных картах сложилась достаточно странная ситуация. Например, «Гугл Карты» показывают, что государственная граница проходит южнее дороги. А OpenStreetMap и Яндекс Карты показывают ту же границу, что была в позднесоветское время. На печатных можно найти и тот, и другой вариант. Кто же прав?

Демаркация

Договор о государственной границе между Украиной и Беларусью был подписан 12 мая 1997 года и почти сразу, 18 июля, ратифицирован Верховной радой. Национальное собрание Беларуси сделало это только в 2010 году.

Документ вступил в силу в июне 2013 года, и уже в следующем году начались практические работы по демаркации белорусско-украинской границы.

Демаркация была затруднена тем, что большие участки границы проходят по густым лесам, болотам и другим труднодоступным местам.

В 2018 году на заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии стороны приняли решение провести демаркацию около 120 км границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Работы начались в следующем году.

Еще в 2020 году трэвел-блогеры хвастались тем, что могли абсолютно легально побывать на территории Украины при закрытых вследствие пандемии границах. При пересечении границы встречали только желто-голубые столбики, но никакого пограничного контроля не было — благодаря реке отсюда невозможно было попасть вглубь Украины.

В 2021 году Лукашенко подписал указ «Об административно-территориальном устройстве Витебской, Гомельской и Могилевской областей». В нем отмечалось, что новые границы областей будут установлены с 1 июня за исключением тех районов, что граничат с Украиной — здесь границы должны были измениться согласно демаркационной карте после завершения демаркации.

Была ли она завершена окончательно — непонятно, по крайней мере новых решений об изменении границ Гомельской области не было. Вероятно, что завершению процесса помешало российское вторжение с территории Беларуси в Украину, и сейчас граница между странами имеет неопределенный статус.

Тем не менее, по-видимому, в самой Беларуси приняли новый вариант границы в рамках обмена равнозначными по площади территориями: Беларусь получила участок с дорогой на Глушковичи, а Украине уступила несколько кварталов леса рядом с болотом Сюзановка.

В любом случае мы бы об этом узнали не очень быстро, так как к решениям, публикуемым в открытом доступе, материалы и карты по установленной в результате границе не относятся.

Именно поэтому большинство картографических сервисов до сих пор не скорректировали белорусско-украинскую границу, создавая впечатление, что Беларусь незаконно осуществляет движение автотранспорта через территорию Украины.

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