В воскресенье в Беларуси будет тропическая жара
- 6.07.2024, 14:03
Синоптики поделились прогнозом погоды.
На воскресенье, 7 июля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
«Днем 7 июля, в воскресенье, по западной половине Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С», — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что из-за жары может наблюдаться нарушение электроснабжения, могут возникать природные пожары, а также пожары в жилых и производственных зданиях. В ведомстве обратили внимание на то, что высокая температура воздуха также может способствовать увеличению гибели людей на воде и ДТП.
Рекомендации МЧС при жаре:
как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.