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В воскресенье в Беларуси будет тропическая жара

  • 6.07.2024, 14:03
В воскресенье в Беларуси будет тропическая жара

Синоптики поделились прогнозом погоды.

На воскресенье, 7 июля, в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«Днем 7 июля, в воскресенье, по западной половине Беларуси максимальная температура воздуха достигнет +30…+32°С», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что из-за жары может наблюдаться нарушение электроснабжения, могут возникать природные пожары, а также пожары в жилых и производственных зданиях. В ведомстве обратили внимание на то, что высокая температура воздуха также может способствовать увеличению гибели людей на воде и ДТП.

Рекомендации МЧС при жаре:

как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;

употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.

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