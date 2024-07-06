«СЕО при любой возможности старался меня унизить» 1 6.07.2024, 14:17

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Белорусские айтишники рассказали о ситуациях на работе, которые заставил их уйти.

Dzik Pic попросил читателей поделиться историями об увольнениях и получил порцию отборного треша с рабочих мест. Почитайте и вы, предлагает devby.io.

«Оказалось, что в тот день уволили сразу 16 человек»

— Дело было в одной продуктовой компании в Минске. У СЕО была дурацкая привычка увольнять людей по поводу и без, буквально. Он особо не разбирался ни в чем — сразу на улицу.

Часто с людьми прощались просто пачками. Был человек, которого уволили к концу его первого рабочего дня. Причем причины для увольнения могли быть довольно экзотичные: «У нас не случился мэтч», «Мы не можем синкануться», «Я ему интуитивно не доверяю», «Он недостаточно перформит» (человек и недели в компании не проработал) и так далее. Бывало, что по 10 человек в день увольняли. Набирали такими же темпами.

Мы работали в плотно набитом опенспейсе. Фоновый шум был постоянным, жили как в улье. И вот однажды в понедельник я прихожу на работу рано утром, а в офисе еще никого нет. Начинаю работать. Проходит час, два, три, а пришло всего несколько человек. В том числе задерживались двое моих разрабов, которых я нанимал в качестве лида на проекте.

Спрашиваю HR’ов, что, мол, за фигня. Оказалось, что в тот день уволили сразу 16 человек, в том числе двух моих разрабов! Меня предупреждать не стали. CEO показалось, что они недостаточно заметны.

Все мои слова о том, что это ненормально, когда ты в пятницу делаешь с человеком проект и планируешь дальнейшие этапы, а в понедельник он уже не работает, прошли мимо СЕО. В ответ он сказал, что нужно легче прощаться с людьми, и предложил мне уволить кого-то из команды — просто чтоб отработать этот навык. А потом еще несколько дней предлагал кандидатуры на увольнение. Когда я не согласился, то он выбрал жертву сам.

В итоге я решил уволить себя в знак протеста, так как жить в этом абсурде было уже невозможно. Кстати, после моего ухода «жертву» он все равно уволил.

«В компании вообще не оказалось женщин»

— Оба случая, что я опишу ниже, произошли в 2019-м. В первом случае в известном инновационном стартапе в Минске не оказалось женщин. Вообще — кроме бухгалтера на удаленке. Сто человек мужиков в одном офисе: разработка, конструкторы, механики, слесари. В результате мат-перемат в рабочее время без каких-либо стопов. Только 1,5 месяца я там выдержал.

Еще в одном известном минском стартапе последней каплей стала беседа с 50-летним директором, который сидел передо мной в кресле, положив ноги в ботинках на другое кресло, и глубокомысленно наслаждался электронным кальяном прямо в офисе. При том, что курение запрещено, и я вообще дым не переношу. Если у кого-то такая ситуация — уходите не раздумывая. Берегите себя и свои нервы, вокруг полно компаний со здоровой атмосферой.

Вообще, оглядываясь назад на свою карьеру длиной в 25 лет, понимаю, что самым продуктивным и вознаграждающим местом работы оказалась небольшая производственная компания в 30 человек (IOT софт+хард), в основном представленная выходцами из конструкторского бюро советского завода. Никакого микроменеджмента, все только по делу, клиент всегда прав, сотрудники — высшая ценность.

«Отказались подымать зарплату на $ 300»

— В одной и той же конторе в Беларуси в 2019-м:

1) Поставили натуральную проходную, и был выделенный человек, которая писала в личку «А почему тебя на рабочем месте нет?». На ответ «я на месте» прибегала и уточняла: «А как это ты в офис попал?». Само собой, большинство людей проходили по одному пропуску.

Причем афишировалось это всё как «требование ПВТ» и что никакого микроконтроля не будет. Помимо того, что написал выше, еще мучали людей, которые часто ходили на перекуры, и в целом смотрели «посещаемость» во внутренней программе. Цирк, одним словом.

2) Отказались подымать зарплату на $ 300 после двух лет работы без поднятия — под видом, что «ассессмент не пройден» и каких-то там полезных знаний не хватает. Причем за меня компания получала минимум х10 от заказчика (я плюс-минус знал рейты нанимателя). Когда стал увольняться, предложили +$ 500, но было уже поздно.

«СЕО при любой возможности старался меня унизить»

— В начале ковида попал в стартап про путешествия. Взял меня один из руководителей после сложного собеса. Но, видимо, не очень согласовал с СЕО (потом объясню, почему я так решил). В результате он жутко на меня давил и при любой возможности старался унизить.

Вел он себя совершенно недостойно и с другими коллегами, откровенно подкатывая к коллегам противоположного пола — при всех прямо в офисе. Однажды, когда я попытался парировать его выпады в мою сторону, он позволил, надеюсь, в шутку, реплику в духе (не дословно): «Был бы ты, коллега, противоположного пола, я бы действовал иначе». В том числе отсюда я делаю вывод, что меня с ним не «согласовали» другие учредители.

«Не скажу, что это сексизм высшего уровня, но все равно очень неприятно». Белоруски, работающие в IT, рассказали, каково им там

Я еще был на испыте, поэтому без особых угрызений помахал ручкой, даже несмотря на то что остальные коллеги были максимально адекватными и приятными людьми. СЕО выставил мой уход как предательство — ведь только-только грянул локдаун из-за ковида (еще помните о таком?), и путешествия накрывались медным тазом.

«Аднойчы я проста выйшаў і пайшоў адтуль, не вяртаючыся»

— Маёй першай працай, яшчэ студэнтам, было працаваць на палову стаўкі сісадмінам у бухгалтэрыі «Беларуснафты». Аднойчы яны мяне так дасталі, што я пад выглядам перакурыць выйшаў праз чорны ўваход і проста пайшоў адтуль, не вяртаючыся. Нават не забіраў «працоўную кніжку». Калі пасля ўладкаваўся ў адзін вядомы менскі аўтсорс, то там мне зрабілі новую.

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