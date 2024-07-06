Это имя станет кошмаром Кремля
- Александр Невзоров
- 6.07.2024, 14:23
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Любая «непобеда» смертельна для Путина.
Кит Стармер. Новый премьер-министр Великобритании.
Это имя станет кошмаром Кремля.
Еще в начале войны Стармер чморил премьера Джонсона за «мягкость санкций», за робость и оптимизм.
За «малое понимание» того, насколько опасна россия для мира.
Затем Стармер рванул в Киев и Бучу.
Полагаю, для беглого портрета нового премьер-министра этих штрихов достаточно.
Стармер - атеист.
В отличии от всей тусовки политических воротил Запада он не боится распада России, а «приветствует такой вариант».
Тут следует понимать, что именно страх «распада путинского Мордора» является основной причиной жалкого блеяния президентов, задержек оружия, и заигрывания с РФ.
Именно боязнь глобальной перетряски мира мешает собраться и сделать «темную» кремлевскому упырю.
Абсолютно ясно, что любая «непобеда» смертельна для Путина. А его персональный крах включит те процессы, которые растрескают и к облечению всего мира, наконец, раскрошат Россию.
У нового премьера этих детских страхов нет. Он понимает, что вопрос необходимо решать.
Александр Невзоров, «Телеграм»