Это имя станет кошмаром Кремля Александр Невзоров

6.07.2024, 14:23

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Любая «непобеда» смертельна для Путина.

Кит Стармер. Новый премьер-министр Великобритании.

Это имя станет кошмаром Кремля.

Еще в начале войны Стармер чморил премьера Джонсона за «мягкость санкций», за робость и оптимизм.

За «малое понимание» того, насколько опасна россия для мира.

Затем Стармер рванул в Киев и Бучу.

Полагаю, для беглого портрета нового премьер-министра этих штрихов достаточно.

Стармер - атеист.

В отличии от всей тусовки политических воротил Запада он не боится распада России, а «приветствует такой вариант».

Тут следует понимать, что именно страх «распада путинского Мордора» является основной причиной жалкого блеяния президентов, задержек оружия, и заигрывания с РФ.

Именно боязнь глобальной перетряски мира мешает собраться и сделать «темную» кремлевскому упырю.

Абсолютно ясно, что любая «непобеда» смертельна для Путина. А его персональный крах включит те процессы, которые растрескают и к облечению всего мира, наконец, раскрошат Россию.

У нового премьера этих детских страхов нет. Он понимает, что вопрос необходимо решать.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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