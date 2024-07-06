закрыть
6 июля 2024, суббота, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Академики дали прогноз на урожайность грибов и ягод по регионам Беларуси

  • 6.07.2024, 14:30
  • 1,280
Академики дали прогноз на урожайность грибов и ягод по регионам Беларуси

Количество даров леса оценили по пятибалльной шкале.

В нынешнем сезоне специалисты Института леса НАН Беларуси отмечают высокую урожайность ягод на Гомельщине. А что в других регионах? И ждать ли изобилия грибов в белорусских лесах?

Об этом научный сотрудник сектора пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАН Беларуси Игорь Маховик рассказал «Сельской газете».

— В этом году урожай черники следующий (в нашей стране используется пятибалльная шкала оценки): Гомельская область — 4 балла, Брестская, Минская и Могилевская — по 3, Гродненская — 2, Витебская — 1. В каждой из них специалисты наблюдают за ростом черники, брусники, голубики и клюквы. Их урожайность в большой степени зависит от погодных условий, — уточнил Игорь Маховик. — Учет ведут по цветению. Ягоды могут быть как крупные, так и мелкие, поэтому при одном и том же их количестве можно получить разный по массе урожай.

По словам специалиста, такие ожидания обусловлены тем, что ранней весной этого года держались достаточно высокие температуры, из-за чего вегетационный сезон начался на две-три недели раньше обычного. Затем в северной части Беларуси случились возвратные заморозки до 4−5 градусов, что отразилось на цветущей чернике. Впрочем, в минувшем году тоже отмечались, но не повредили ягодник, потому что тот уже отцвел.

— В южных регионах черника зацвела на три недели раньше обычного, а где-то даже в первой декаде апреля, — отметил ученый. — Сейчас массово плодоносит.

По словам эксперта, урожай черники, как и остальных ягод, должен выйти на средние значения. А вот клюквы ожидается больше: под заморозки она, цветущая значительно позже, практически не попала.

А что же с грибами? В НАН прогнозируют урожай грибов среднего уровня. Боровиков и подосиновиков может быть немного меньше, чем обычно: зимой наблюдалось обилие осадков, в низинах была вода, которая в отдельных местах остается и сейчас. Все зависит от погоды: после жаркого периода дожди — через 10−14 дней активно пойдут грибы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох