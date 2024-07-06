«Довоевались, Хатынь отдыхает» 10 6.07.2024, 14:37

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Житель Белгородской области РФ показал результаты «СВО».

Война, которую Владимир Путин начал против Украины два с половиной года назад, возвращается в Россию.

Ряд приграничных населенных пунктов РФ стали зоной боевых действий и почти полностью уничтожены.

Среди них село Безымено в Белгородской области, которое находится всего в паре км от границы.

Что стало с селом из-за путинской «СВО», снял на видео местный житель, пишет dialog.ua.

Безымено, где до войны проживали почти 1 тысяча человек, стало полностью безлюдным. Там сегодня остаются всего несколько человек.

Село стало полноценной зоной боевых действий, по нему ежедневно прилетают снаряды и ударные дроны. Целых домов в населенном пункте почти не осталось.

Житель Безымено, снимая последствия «СВО» на видео, открыто предъявляет претензии властям и армии за то, что они не могут защитить собственную территорию.

«Сейчас я вам покажу, что творится в нашем селе… Сейчас я покажу, как нас защищают. Смотрите, товарищи… Пустыня! Выжжено село. Хатынь отдыхает. Каждый день жгут по 6 домов. С нашей стороны реакции никакой. Вот так вот мы довоевались… Людей выжили из села, остались единицы… По улице не проедешь - люди поотпускали собак, чтобы с голоду не сдохли. Вот они нападают сейчас на людей. Власти в селе нет. Мародеры ездят. Милиция к нам не приезжает. Делай - что хочу! Света нет… Трансформатор разбит. Сегодня больше 20 дронов было. Бьют, как будто у себя дома… Вот так защищают нас наши защитники!» - рассказал россиянин.

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