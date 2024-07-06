ВСУ перехватили тактическую инициативу в Харьковской области 6.07.2024, 14:51

Командир батальона ударных беспилотников раскрыл детали.

Командир батальона ударных беспилотников «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

«Противник постоянно проводит обратные ударно-штурмовые действия на Харьковщине. Главная цель - выбить Силы обороны с позиций, которые удалось отбить. При этом противник применяет все имеющееся вооружение. В частности, ударные дроны, артиллерию и авиацию. Атакуют оккупанты позиции украинских защитников и все населенные пункты на границе. Авиация противника постоянно применяет КАБы разного веса. Россияне вполне осознанно атакуют КАБами гражданские объекты», - рассказал Федоренко в эфире «Еспресо».

По словам военнослужащего, Силы обороны имеют перспективу иметь тактический успех в боях на Харьковщине.

«Думаю, что вопрос действия вражеской авиации будет решен в ближайшее время. Недавно нам было дано разрешение на применение высокоточного оружия по территории РФ. Это внесло существенные изменения в планы и действия противника. Как следствие, оккупанты вынуждены перемещать свои силы и средства чуть дальше от государственной границы Украины. Впрочем, так или иначе мы получаем их и там. Именно поэтому логистическое обеспечение российских оккупантов для атаки через украинскую границу стало длиннее. Чем длиннее логистика, тем больше мы можем обнаружить и нанести поражение их средствам и силам. Соответственно, есть все перспективы не просто говорить о том, что Силы обороны перехватили тактическую инициативу на Харьковщине, но и могут иметь тактический успех на поле боя», - добавил он.

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