Как выглядит будущий лакшери-отель в «сердце» Минска, которое Лукашенко отдал арабам
- 6.07.2024, 14:58
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Тут раньше были павильон «БелЭкспо» и 2-я городская больница.
В ближайшем будущем в Минске откроется отель Waldorf Astoria – из сети премиального класса, которая является частью сети Hilton Worldwide, пишет «Салідарнасць».
Участок, на котором располагались павильон «БелЭкспо» и 2-я городская больница, был передан застройщику из Арабских Эмиратов около восьми лет назад.
Предполагается, что 6-ти этажный отельный комплекс будет включать около 200 пятизвездочных номеров, нависающий над Свислочью стеклянный ресторан, ночной клуб, бар, казино, спа-зону.
Гранд-отель Waldorf Astoria – один из крупнейших международных девелоперских проектов в Беларуси, реализуемый Royal Development Company, одним из ключевых игроков в сфере недвижимости ОАЭ.
Напомним, как все начиналось.
В 2015-м минские власти отдали участок на месте больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» на Купалы, который считается «сердцем Минска», арабскому инвестору.
Планировалось, что проект будет реализован в 2017 году.
Впервые элитным участком в центре беларусской столицы заинтересовался Государственный генеральный резервный фонд Омана. Весной 2010-го Лукашенко своим указом передал оманской компании в частную собственность земельный участок в границах улиц Я.Купалы-М.Богдановича-р.Свислочь.
Земля была передана без проведения аукциона по продаже земельных участков за 10 млн долларов. Вместе с участком оманцы получили размещенные на нем объекты, которые, согласно договору, должны были снести за собственный счет.
Однако, в 2013-м инвесторы отказались от проекта, посчитав его нерентабельным. И в 2015-м свои возможности в центре Минска решили испытать инвесторы из ОАЭ.