Как выглядит будущий лакшери-отель в «сердце» Минска, которое Лукашенко отдал арабам 6.07.2024, 14:58

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Тут раньше были павильон «БелЭкспо» и 2-я городская больница.

В ближайшем будущем в Минске откроется отель Waldorf Astoria – из сети премиального класса, которая является частью сети Hilton Worldwide, пишет «Салідарнасць».

Участок, на котором располагались павильон «БелЭкспо» и 2-я городская больница, был передан застройщику из Арабских Эмиратов около восьми лет назад.

Предполагается, что 6-ти этажный отельный комплекс будет включать около 200 пятизвездочных номеров, нависающий над Свислочью стеклянный ресторан, ночной клуб, бар, казино, спа-зону.

Гранд-отель Waldorf Astoria – один из крупнейших международных девелоперских проектов в Беларуси, реализуемый Royal Development Company, одним из ключевых игроков в сфере недвижимости ОАЭ.

Напомним, как все начиналось.

В 2015-м минские власти отдали участок на месте больницы на Богдановича и НВЦ «БелЭкспо» на Купалы, который считается «сердцем Минска», арабскому инвестору.

Планировалось, что проект будет реализован в 2017 году.

Впервые элитным участком в центре беларусской столицы заинтересовался Государственный генеральный резервный фонд Омана. Весной 2010-го Лукашенко своим указом передал оманской компании в частную собственность земельный участок в границах улиц Я.Купалы-М.Богдановича-р.Свислочь.

Земля была передана без проведения аукциона по продаже земельных участков за 10 млн долларов. Вместе с участком оманцы получили размещенные на нем объекты, которые, согласно договору, должны были снести за собственный счет.

Однако, в 2013-м инвесторы отказались от проекта, посчитав его нерентабельным. И в 2015-м свои возможности в центре Минска решили испытать инвесторы из ОАЭ.

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