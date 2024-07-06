Парк боевых МиГ-31 в России резко сократился 6.07.2024, 15:06

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Стало известно, сколько осталось самолетов и что произошло.

Самолет МиГ-31 является одним из наиболее угрожающих и самых массовых в строю российской авиации.

Однако, как пишет Defence Express, за последние 30 лет имеющийся парк МиГ-31 в распоряжении РФ сократился вчетверо.

Отмечается, что на данный момент известно о наличии 85 перехватчиков МиГ-31БМ (может применять ракеты «воздух-воздух» большой дальности типа Р-37М), 12 МиГ-31К (носители ракет «Кинжал») в строю ВКС РФ и еще 32 МиГ-31БМ в составе морской авиации России - всего получается 129 самолетов.

«Сам по себе показатель в более чем 120 самолетов выглядит весомым. Но дальше следует провести сравнение, что общий объем производства МиГ-31 всех модификаций с 1975 по 1994 годы составил 519 единиц (носители «Кинжалов» производились переработкой строевых самолетов)», - акцентировали аналитики.

Если брать показатель на уровне «около 500 единиц», то выходит, что за последние 30 лет имеющийся парк МиГ-31 в распоряжении РФ сократился вчетверо, и это при том, что сейчас новые самолеты этого типа не производятся, указали эксперты.

Указывается, что объяснением могут быть объективный срок службы, а также небрежность россиян. В качестве вывода аналитики акцентировали на важности строительства аэродромной инфраструктуры с защищенными укрытиями.

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