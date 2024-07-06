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«Как будто кусаешь что-то кожаное»

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  • 6.07.2024, 15:27
  • 1,540
«Как будто кусаешь что-то кожаное»

В Беларуси выпустили мороженое со странным вкусом.

Блогер опубликовал в TikTok ролик, в котором показал и попробовал новое мороженое со вкусом энергетического напитка. Это совместный продукт брендов Frudoza и Dynamit.

Комментаторы поинтересовались, нужно ли будет показать паспорт на кассе для покупки лакомства.

«А вы знали, что в Минске появилось первое «энергетическое» мороженое? Вкус энергетика плюс кусочки малины», — анонсировал белорус.

Он рассказал, что состав обычный для мороженого, однако, как в энергетических напитках, здесь есть кофеин и таурин.

«На вкус, как энергетик Dynamit. Это очень крутая тема. Фруктовая сочная оболочка со вкусом энергетика. За зубы кусаешь, как будто хватаешься за что-то кожаное», — поделился блогер Кокобай.

@kokobyy Новинка - коллаб со вкусом энергетика! С завтра в магазинах до 2byn. На охоту! #кокобай #новинка #мороженое ♬ оригинальный звук - Кокобай

По его словам, цена мороженого будет до двух рублей, а искать новинку стоит в магазинах сети «Корона». «Мороженое очень вкусное, а еще мне нравится, что внутри вкусный сливочный пломбир. А вот малины тут мало», — оценил блогер.

В комментариях некоторые пользователи TikTok интересовались, можно ли будет купить это мороженое людям младше 18 лет (так, энергетические напитки как раз продают покупателям от 18 лет). «А его без паспорта продадут?» — спросил комментатор.

«Наконец-то кто-то понял, что энергетики просто сами по себе вкусные», — отметил другой юзер TikTok.

«На самом деле ничего хорошего нет, сейчас и так с 10 лет на них сидят. И этим дальше подсаживают», — поделился своим мнением третий.

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