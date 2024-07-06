Белый дом: У Байдена работают над встречей с Зеленским на саммите НАТО 1 6.07.2024, 15:40

Она может состояться уже на следующей неделе.

У президента США Джо Байдена работают над организацией встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Она может пройти в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расшифровку брифинга высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, 9 июля Байден встретится с лидерами НАТО в рамках мероприятия, посвященного 75-й годовщине Альянса. В среду, 10 июля, на саммите он поприветствует Швецию как нового члена НАТО, на вечер запланирован совместный ужин в Белом доме.

В четверг, 11 июля, пройдут встречи с ЕС и партнерами альянса в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Японией, Республикой Корея и Новой Зеландией. Во второй половине дня состоится заседание Совета НАТО-Украина.

После этого Байден проведет мероприятия с участием почти 20 союзников и партнеров, которые уже подписали соглашения о безопасности с Украиной.

«И хотя у президента будет довольно напряженный график, мы работаем над организацией встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского. И в ближайшие дни у нас будет больше информации о них, которой мы поделимся», - добавил чиновник.

Отметим, по состоянию на сегодня украинская сторона официально не говорила о поездке Зеленского в Вашингтон.

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