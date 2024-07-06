закрыть
6 июля 2024, суббота, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эстония доставила Украине ЗРК Mistral

  • 6.07.2024, 15:56
Эстония доставила Украине ЗРК Mistral

И ракеты к ним.

Украина получила от Эстонии зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии в X:

- Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним доставлены в Украину. Давайте и дальше поддерживать борцов за свободу.

Mistral – это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции. Он доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.

Комплекс имеет радиус действия до 6 километров, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох