Эстония доставила Украине ЗРК Mistral 6.07.2024, 15:56

И ракеты к ним.

Украина получила от Эстонии зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Эстонии в X:

- Зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним доставлены в Украину. Давайте и дальше поддерживать борцов за свободу.

Mistral – это современный зенитно-ракетный комплекс для поражения вертолетов и самолетов, разработанный во Франции. Он доступен как в портативном варианте (ПЗРК), так и для использования на стартовых платформах для транспортных средств, кораблей и вертолетов.

Комплекс имеет радиус действия до 6 километров, предназначен для защиты от самолетов и вертолетов, летающих относительно низко.

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