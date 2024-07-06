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Три высокорейтинговых фильма с захватывающим сюжетом

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  • 6.07.2024, 16:04
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Три высокорейтинговых фильма с захватывающим сюжетом

В каждом из них снялся легендарный Сильвестр Сталлоне.

«Кино 24» подобрало список высокорейтинговых лент, которые позволят лучше познакомиться с творчеством знаменитого американского актера Сильвестра Сталлоне.

«Сталлоне»

На пути к славе Голливуда Сильвестр Сталлоне нашел в кино свое предназначение, убегая от тяжелого детства. Этот фильм рассказывает его историю, от начальных дней, когда он чувствовал себя аутсайдером, до момента, когда он стал настоящей легендой Голливуда.

«Самаритянин»

В центре сюжета находится молодой человек, который однажды сталкивается со старым соседом, живущим рядом. Постепенно, взаимодействуя с ним, он начинает понимать, что этот старик не является просто обычным соседом, а на самом деле обладает необычайными способностями и выступает как настоящий супергерой.

«Рэмбо: Последняя кровь»

Джон Рэмбо сталкивается с посттравматическим синдромом. Чтобы преодолеть темные тени прошлого, он переезжает на ранчо, где занимается заботой о животных и избегает воспоминаний о войне. Его ближайшими друзьями становятся Габриэлла и ее бабушка.

Однажды Габриэлла отправляется в Мексику на поиски своего отца, оставившего семью много лет назад. Однако внезапно она исчезает без вести, и Рэмбо отправляется на ее след. В процессе поисков он раскрывает темную деятельность преступной организации, занимающейся торговлей женщинами. Теперь Джону Рэмбо придется снова взять в руки оружие, чтобы спасти Габриэллу и остановить преступников.

Фильмы с этим знаменитым актером точно подарят вам ряд ярких впечатлений.

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