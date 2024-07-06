В Беларуси стремительно увеличиваются долги по налогам

В Беларуси стремительно увеличиваются долги по налогам3
- 6.07.2024, 16:11
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Лукашисты бьют тревогу.
Комитет госконтроля обратил внимание на устойчивый рост задолженности по платежам налоговым органам. Такая информация в заключении об исполнении бюджета за 2023 год. «Флагштоку» удалось ознакомиться с документом..
Общая сумма задолженности всех белорусских субъектов хозяйствования и физических лиц по контролируемым налоговыми органами платежам на 1 января 2024 года составила 417,4 млн BYN. Это на 32,7 % больше чем в прошлом году.
Более половины всей задолженности (53,7%) возникло по результатам проведения налоговых проверок. Самый большой прирост задолженности образовался за счет налога на прибыль. Сумма неуплаченного налога на прибыль за последний год выросла в 2,4 раза.
Стремительный рост задолженности по налоговым платежам наблюдается уже четвертый год подряд. Не является исключением и Гомельская область.
Общая задолженность по платежам, контролируемым налоговыми органами в целом по стране за последние три года выросла в 3,2 раза. За это же время задолженность перед налоговыми службами Гомельской области выросла с 6,9 млн BYN до 19,8 млн BYN.
На начало июня 2024 года в списке должников налоговых инспекций Гомельской области находилось 677 субъектов хозяйствования. Основная часть должников приходится на сельскохозяйственные организации.
Наиболее крупные предприятия региона, которые на сегодняшний день имеют задолженность перед налоговой: Гомельпромстрой, Строительный трест № 14 и Гомельагрокомплект. Все эти предприятия испытывают значительные проблемы.