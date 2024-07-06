В Беларуси разрешили закупать китайские лекарства без официальной регистрации 1 6.07.2024, 16:33

Появилось постановление Минздрава.

Государственным учреждениям здравоохранения разрешили закупать незарегистрированные в Беларуси медпрепараты из Китая. Для них ввели такой же порядок участия в госзакупках, как и для лекарств из США и Евросоюза. Постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

До сих пор в Беларуси можно было закупать без официальной регистрации медицинские изделия, зарегистрированные в России, США и ЕС, если на момент закупки они находились в стадии регистрации. Сейчас такую льготу распространили и на Китай.

Теперь для участия в конкурсах по госзакупкам поставщикам достаточно предоставить копии сертификата на экспорт и сертификата о регистрации медицинского изделия на территории Китая.

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