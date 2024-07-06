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«Лукашенко меньше надо было ездить к Путину»

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  • 6.07.2024, 17:13
  • 4,006
«Лукашенко меньше надо было ездить к Путину»

Белорусы отреагировали на новость о болезни диктатора.

Лукашенко стало плохо во время его недавнего визита на саммит ШОС в Казахстане.

Позже белорусский политолог Дмитрий Болкунец сообщил подробности о состоянии и неизлечимой болезни узурпатора.

Читатели же сайта Charter97.org в комментариях эмоционального отреагировали на новость об этом:

«Поставлю на всякий случай бутылку шампанского в холодильник».

«Значит, надо усиливать на него давление, «закатывать его в асфальт», не давать ни дня покоя».

«Да болеет он давно».

«Ну так всем же известно, как переводится аббревиатура ШОС».

«Меньше надо было ездить к Путину. Чай с полонием - это не хухры-мухры».

«Трясется голова, синеют пальцы,

Но Таракан на саммит ШОС летит.

А белорусы ждут все не дождутся,

Когда же сдохнет этот паразит».

«Ждёмс праздника, уже устал пыль с гармошки стирать».

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