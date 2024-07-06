Почему Индия балансирует между США и Россией? 6.07.2024, 17:32

Анализ Bloomberg.

После того, как в 1950-х годах Холодная война расколола мир на два лагеря, новая независимая Индия стала одним из основателей Движения неприсоединения — группы стран, которые не приняли сторону ни Вашингтона, ни Москвы.

Под руководством премьер-министра Нарендры Моди Индия сохранила некоторые элементы этой политики неприкосновенными, а другие отвергла. Наиболее заметно, что Моди углубил связи с США, которые он рассматривает как партнера в противостоянии с более агрессивным Китаем.

В то же время, он продолжает культивировать давние связи своей страны с Москвой, сообщает Bloomberg (перевод - «Зеркало недели»).

Подтверждая важность России для Индии, Моди встретится с Владимиром Путиным 8 июля, что станет его первым зарубежным визитом к лидеру другой страны после его повторного избрания. Но эти отношения также становятся все сложнее, поскольку Россия стремится углубить связи с Китаем, пытаясь заручиться более широкой поддержкой в своей войне против Украины.

Является ли Индия союзником США?

Индия и США являются стратегическими партнерами уже по меньшей мере два десятилетия, а значит, они могут строить отношения и сотрудничать в военной сфере, но не являются формальными союзниками, связанными договором. Хотя у них много общего — обе страны большие, многогранные демократии — Нью-Дели преследует свои собственные интересы, которые иногда противоречат интересам США.

Опорой их отношений остается превращение Китая в мощное региональное государство. Китай и Индия — давние соперники, имеющие ожесточенный пограничный спор, и США стремятся заручиться поддержкой Индии как противовес усилению Пекина.

Индия является частью "четверки" — регионального диалога по безопасности с США, Японией и Австралией. Также группа высокопоставленных американских чиновников недавно посетила Индию, где стороны обсудили сотрудничество в области технологий, безопасности и иностранных инвестиций.

Каковы отношения Индии с Россией?

Несмотря на провозглашенную внеблоковость во время Холодной войны, Индия поддерживала теплые отношения с Москвой и с осторожностью относилась к США, которые были ближе к заклятому сопернику Индии — Пакистану. Индия и Россия поддерживают прочные связи и по сей день.

Основой отношений является статус Индии как надежного покупателя российского оружия и сырой нефти. Сегодня Россия остается крупнейшим поставщиком оружия в Индию, хотя объемы поставок сокращаются — согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, из примерно двух третей индийского импорта оружия более десяти лет назад до более одной трети сегодня — поскольку Индия стремится диверсифицировать источники поставки оружия.

Индия также выделяется среди крупных демократий своим нежеланием критиковать Путина и воздерживается от голосований в Организации Объединенных Наций, осуждающих войну в Украине.

Как США относятся к связям Индии с Россией?

Вашингтон продолжает рассматривать Индию как опору против распространения влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Хотя иногда он критикует Индию за нарушение прав человека и отношение к меньшинствам, связи Индии с Москвой имеют минимальную политическую цену.

После недавнего визита высокопоставленных чиновников США заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что американская сторона подняла вопрос о связях Индии с Россией. Он также сказал, что США уверены в своих отношениях с Индией и хотят расширять сотрудничество между двумя странами. По мнению некоторых аналитиков, США рассматривают Индию как важного союзника в своем стремлении сдерживать Китай, потому не хотят рисковать потерей доверия официальных лиц в Нью-Дели.

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