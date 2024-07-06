Президент польской «Cтали»: Допускаю, что Шкурин начнет сезон в нашей команде
- 6.07.2024, 18:00
По белорусскому футболисту нет конкретного предложения.
Президент «Cтали» из Мелеца (Польша, Д1) Яцек Климек поделился мнением о будущем белoрусского форварда команды Ильи Шкурина, сообщает «Трибуна».
– Все указывает на то, что Шкурин останется у нас. По нему нет конкретного предложения. Илья не сообщал о намерении покинуть клуб. Допускаю, что он начнет сезон в нашей команде, – сказал Климек.
В прошедшем сезоне Илья Шкурин провел за «Сталь» 35 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.
Команда по итогам сезона заняла 11-е место.