Президент польской «Cтали»: Допускаю, что Шкурин начнет сезон в нашей команде 6.07.2024, 18:00

Илья Шкурин

По белорусскому футболисту нет конкретного предложения.

Президент «Cтали» из Мелеца (Польша, Д1) Яцек Климек поделился мнением о будущем белoрусского форварда команды Ильи Шкурина, сообщает «Трибуна».

– Все указывает на то, что Шкурин останется у нас. По нему нет конкретного предложения. Илья не сообщал о намерении покинуть клуб. Допускаю, что он начнет сезон в нашей команде, – сказал Климек.

В прошедшем сезоне Илья Шкурин провел за «Сталь» 35 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал пять голевых передач.

Команда по итогам сезона заняла 11-е место.

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