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В Беларусь привезли авто китайской марки Seres

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  • 6.07.2024, 18:54
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В Беларусь привезли авто китайской марки Seres

Цены на диковинную марку зашкаливают.

В Беларусь пожаловал еще один гость из Китая – компания Seres. Официальный выход пока еще диковинной для нашего рынка марки состоялся на этой неделе, отмечает abw.by.

Итак, а что вообще за Seres такая? Прежде эта компания была известна под именем SF Motors – она была сформирована в 2016 году как дочернее подразделение китайского машиностроительного концерна Sokon Industry Group, основная продукция которого – коммерческий транспорт (фургоны, грузовички и микроавтобусы).

Первая партия товарных автомобилей уже прибыла в Минск. Пока модельный ряд включает два паркетника – Seres 5 и 7, позже к ним присоединится и флагманский SUV с индексом 9, длиной 5,2 м и с тремя рядами сидений в салоне. У Seres 5 от носа до хвоста – 4,77 м, расстояние между осями – 2,88 м. Более крупный Seres 7 насчитывает в длину 5,02 м (колесная база – 2,82 м).

Напоследок о ценах, которые номинированы в евро, – за Seres 5 просят от €42 000, Seres 7 оценивается минимум в €45 000.

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