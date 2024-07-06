Топ-3 увлекательных мини-сериала, которые захватят с первой минуты 6.07.2024, 19:04

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Их можно посмотреть за выходные.

Когда времени на просмотр сериалов остается не так много, мини-сериалы становятся настоящим спасением. Они позволяют окунуться в увлекательный мир историй без необходимости тратить недели или месяцы на просмотр.

«Кино 24» предлагает подборку небанальных мини-сериалов, которые можно посмотреть за выходные.

«Рой»

Немецкий научно-фантастический сериал 2023 года создан по мотиву одноименного романа Фрэнка Шетцинга. Профессор морской биологии, молекулярный биолог, исследователь китов и другие специалисты пытаются понять, что происходит с Мировым океаном. Катаклизмы возникают одна за другой: вдруг становится известно, что причиной является тайная разумная жизнь.

«И повсюду тлеют пожары»

Драматический мини-сериал рассказывает о богатой и влиятельной женщине Елене Ричардсон, которая живет в небольшом городке с семьей. Ее идеальная жизнь меняется с приездом в город художницы Мии Уоррен. Хотя они совершенно разные, женщины находят точки соприкосновения, что приводит к жутким событиям.

«Тела»

Британский мини-сериал переносит в четыре разные эпохи - прошлое, настоящее и будущее. Лондонские детективы, которые живут в эти разные времена, расследуют таинственное убийство одного и того же человека.

Все эти сериалы состоят из одного сезона, в котором 8 эпизодов. Именно поэтому их легко можно пересмотреть за выходные.

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