Кремлевские авантюристы помрачнели
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 6.07.2024, 19:16
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«Верхушка» провалилась в очередной раз.
На президентских выборах в Иране неожиданно для многих наблюдателей победил Масуд Пезешкиян, считающийся «реформистом». Его конкурент Саид Джалили, называемый «консерватором» проиграл, пишет
Считается, что Пезешкиян выступает за диалог с западными странами, включая договорённости по ядерной сделке. За что подвергался критике духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Что получится – увидим. Следует иметь в виду, что глава государства в Иране не президент, а духовный лидер (рахбар или факих), избираемый пожизненно (что-то типа Пу, который уселся, похоже, до «выноса тела»). Президент же фактически исполняет функции премьер-министра.
Мы смотрим на происходящее в авторитарном Иране с точки зрения того, как устроена система в РФ. Вообразим страну в иранских выборных реалиях.
Представьте себе, если бы в РФ глава правительства избирался всенародным голосованием и выступал за переговоры с ЕС и США (обещая, среди прочего, в случае избрания «дать под зад» из МИДа Лаврову-Захаровой), а Путин рычал бы из Кремля, что это неприемлемо.
Даже в авторитарном Иране, в отличие от того стойла, в которую загнали Россию путинцы, есть выборы с непредсказуемым результатом, есть реальные кандидаты (представляете, они живы, их не убили, они не умерли в тюрьме). Выборы проходят в два тура, идёт упорная борьба.
Смотри, народ российский, на названный путинистами «дружественным» Иран (на деле он друг только себе) и учись, что такого, как в стране, нет ни в Европе (7 июля второй тур выборов в парламент Франции), ни в Британии (только что консерваторы потерпели поражение), ни в Иране.
Только «у нас» отсутствие реальных выборов и несменяемость спецоперационного блока – КПРФ-ЕР-СР-ЛДПР-«Новые люди». Ни одной влиятельной оппозиционной силы ни в одном законодательном органе, противостоящем провалившейся во всем верхушке, присохшей к вершине власти на четверть века.
На выборах - «хотим как в Иране». Для начала. Только на выборах, в остальном, «как в Иране», не хотим.
Telegram-канал «Серпом По»