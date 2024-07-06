Эксперт: Путин боится Трампа больше, чем Украина 6.07.2024, 19:29

Непредсказуемый Трамп представляет угрозу для главы Кремля.

Это только на первый взгляд кажется, что экс-президент США Дональд Трамп «играет» на стороне Путина, а на самом деле никто не знает его истинных намерений, заявил в интервью «Фабрике новин» политический эксперт, руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Aлександр Мусиенко.

Трамп настолько непредсказуем, что сложно предположить, какую линию поведения он выберет по отношению к войне в Украине, если придет к власти в США.

Военный эксперт высказал свою точку зрения по поводу того, почему Путин явно начал спешить решить какие-то задачи:

- Дело в том, что важно уловить момент, и я думаю, что его словили, когда стало понятно, что Путин спешит, что Россия спешит с точки зрения достижения хотя бы перемирия и остановки огня. Почему? Потому что для них являются непредсказуемыми результаты выборов в США. Непредсказуемые в том смысле, что не известно в конечном счете, что это им принесет. Я думаю, в России Трампа точно считают непредсказуемым, поэтому не рассчитывают, что он на 100% заставит Украину пойти на уступки России, то есть он может заставить, а может, и нет.

- Мы тоже, кстати, пока ничего не знаем: Трамп и для нас непредсказуем, но Путин его боится больше. Я так понимаю. По крайней мере, пока все именно так выглядит. Точно так же для россиян непредсказуемы и демократы. Если продолжает гонку и побеждает на выборах Байден, то он развязывает себе руки. Если он еще приводит демократический Сенат, то он получает возможность назначать всех, кого пожелает в свою администрацию. Он может продолжать курс на поддержку Украины, а это значит, что борьба продолжится. Вот почему мне кажется, что Россия спешит до этих выборов, - подчеркнул Мусиенко.

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