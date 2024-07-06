Синоптик предупредил о возвращении жары в Беларусь 6.07.2024, 19:41

Прогноз на 8 - 14 июля.

Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о возвращении жары и душных ночах на неделе с 8 по 14 июля в Беларуси.

По сути, жара вернется постепенно - после прохладной погоды, пусть последняя держалась довольно непродолжительный период.

Постепенно на юге страны белорусы увидят температуры порядка +30 градусов на своих термометров.

- Ночи будут очень теплыми и душными, - сразу предупредил Дмитрий Рябов. - Атмосфера в течение недели будет неустойчивой, высока вероятность локальных дождей и гроз, но на температуру воздуха они сильно не повлияют.

Начало недели будет связано с влажными воздушными массами и западным атмосферным фронтом. Эти явления принесут с собой различной интенсивности дожди с грозами, обширную облачность.

- Ночью +12 - +19 градусов, днем в понедельник +23 - +28, во вторник от +22 градусов по северо-западу до +31 по юго-западу, - сказал Рябов.

Середина недели отметится влиянием солнечного сухого антициклона с центром над Финским заливом. А значит – дождей не ждем! Температура продолжит повышаться.

- Ночью от +13 до +18 градусов. Днем в среду от +26 в Витебске до +33 в городе Бресте, - отметил Дмитрий Рябов.

По предварительным прогнозам, вторая половина недели начнется с влияний атмосферного фронта и влажных, неустойчивых воздушных массы, которые придут с запада Европы. Потому большинство регионов республики ждут дожди и грозы – правда, кратковременные.

- Ночью +15 - +20 градусов. Днем в четверг от +26 по северо-востоку до +34 по юго-западу, в пятницу +25 - +31, - рассказал синоптик.

Предварительный прогноз на вторые выходные июля, 13 и 14 июля, таков. Ожидаются локальные дожди и грозы, переменная облачность.

- Ночью +17 - +23 градуса, в середине дня в субботу от +22 в северо-западных районах до +32 в юго-восточных, в воскресенье до +27, - сказал Дмитрий Рябов.

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