Зеленский анонсировал Украинскую морскую стратегию
- 6.07.2024, 19:56
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Вскоре она будет утверждена СНБО Украины.
В своем вечернем обращении в субботу, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал Украинскую морскую стратегию. Вскоре она будет утверждена СНБО.
Глава украинского государства отметил, что война изменила расстановку сил в Черноморском регионе. Он заверил, что российский флот больше не будет доминировать там.
- Работаем над новой стратегией на море – Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО – сейчас идет финализация ее пунктов, – заявил Зеленский.
Президент Украины рассказал, что этой стратегией будут закреплены украинские интересы, учтены новые технологические возможности нашего государства и новые отношения с партнерами.
- Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасные структуры и оборонная промышленность – государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы, – сказал он в обращении к украинцам.