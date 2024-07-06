закрыть
6 июля 2024, суббота, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал Украинскую морскую стратегию

  • 6.07.2024, 19:56
  • 1,022
Зеленский анонсировал Украинскую морскую стратегию

Вскоре она будет утверждена СНБО Украины.

В своем вечернем обращении в субботу, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал Украинскую морскую стратегию. Вскоре она будет утверждена СНБО.

Глава украинского государства отметил, что война изменила расстановку сил в Черноморском регионе. Он заверил, что российский флот больше не будет доминировать там.

- Работаем над новой стратегией на море – Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО – сейчас идет финализация ее пунктов, – заявил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что этой стратегией будут закреплены украинские интересы, учтены новые технологические возможности нашего государства и новые отношения с партнерами.

- Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасные структуры и оборонная промышленность – государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы, – сказал он в обращении к украинцам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждем, но не верим
Ждем, но не верим Ирина Халип
Клеймо на русском лбу
Клеймо на русском лбу Александр Невзоров
В Москве резко сменилась повестка дня
В Москве резко сменилась повестка дня Аркадий Дубнов
Украинская армия освободит Беларусь за три дня
Украинская армия освободит Беларусь за три дня Альфред Кох