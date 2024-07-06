Зеленский анонсировал Украинскую морскую стратегию 6.07.2024, 19:56

1,022

Вскоре она будет утверждена СНБО Украины.

В своем вечернем обращении в субботу, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал Украинскую морскую стратегию. Вскоре она будет утверждена СНБО.

Глава украинского государства отметил, что война изменила расстановку сил в Черноморском регионе. Он заверил, что российский флот больше не будет доминировать там.

- Работаем над новой стратегией на море – Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО – сейчас идет финализация ее пунктов, – заявил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что этой стратегией будут закреплены украинские интересы, учтены новые технологические возможности нашего государства и новые отношения с партнерами.

- Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Я благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасные структуры и оборонная промышленность – государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы, – сказал он в обращении к украинцам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com