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В Украине появится адаптивная одежда для раненых

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  • 6.07.2024, 20:07
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В Украине появится адаптивная одежда для раненых

Об этом сообщило Минобороны страны.

В Вооруженных силах Украины появится адаптивная одежда для раненых. Соответствующие требования к комплекту одежды утвердили в Минобороны Украины.

По данным Минобороны Украины, комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале. В комплект будет входить:

- майка,

- шорты,

- штаны,

- футболка,

- реглан.

Вся одежда должна расстегиваться по боковым швам на которых будут специальные текстильные застежки, которые не должны касаться кожи больного и вызывать раздражение.

«Это очень важный шаг для создания комфортных условий для раненых еще на этапе стабилизационного пункта. Наша цель, чтобы каждый раненый получал этот набор. Впереди еще большая нормотворческая и испытательная работа, но основной шаг уже сделан», - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

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