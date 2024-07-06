В Украине появится адаптивная одежда для раненых 1 6.07.2024, 20:07

1,250

Об этом сообщило Минобороны страны.

В Вооруженных силах Украины появится адаптивная одежда для раненых. Соответствующие требования к комплекту одежды утвердили в Минобороны Украины.

По данным Минобороны Украины, комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале. В комплект будет входить:

- майка,

- шорты,

- штаны,

- футболка,

- реглан.

Вся одежда должна расстегиваться по боковым швам на которых будут специальные текстильные застежки, которые не должны касаться кожи больного и вызывать раздражение.

«Это очень важный шаг для создания комфортных условий для раненых еще на этапе стабилизационного пункта. Наша цель, чтобы каждый раненый получал этот набор. Впереди еще большая нормотворческая и испытательная работа, но основной шаг уже сделан», - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com