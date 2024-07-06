В Украине появится адаптивная одежда для раненых

В Украине появится адаптивная одежда для раненых1
- 6.07.2024, 20:07
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Об этом сообщило Минобороны страны.
В Вооруженных силах Украины появится адаптивная одежда для раненых. Соответствующие требования к комплекту одежды утвердили в Минобороны Украины.
По данным Минобороны Украины, комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале. В комплект будет входить:
- майка,
- шорты,
- штаны,
- футболка,
- реглан.
Вся одежда должна расстегиваться по боковым швам на которых будут специальные текстильные застежки, которые не должны касаться кожи больного и вызывать раздражение.
«Это очень важный шаг для создания комфортных условий для раненых еще на этапе стабилизационного пункта. Наша цель, чтобы каждый раненый получал этот набор. Впереди еще большая нормотворческая и испытательная работа, но основной шаг уже сделан», - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.