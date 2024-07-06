Чего ждать от нового президента Ирана? 4 6.07.2024, 20:12

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Реформатор Масуд Пезешкиан выступает за сотрудничество с Западом.

В Иране состоялись внеочередные президентские выборы, назначенные после гибели предыдущего главы государства Ибрагима Раиси при крушении вертолета. Во втором туре победил реформатор Масуд Пезешкиан. Он набрал более 16,384 млн голосов, тогда как его соперник — консерватор Саид Джалили — получил 13,538 млн.

Если первый тур отметился рекордно низкой явкой — пришли только около 40% избирателей (даже верховный лидер аятолла Ирана Али Хаменеи признал, что ожидания не оправдались), — то второй тур вызвал больше интереса и привел на участки 49,8 процента от тех, кто может голосовать, пишет «Новая газета Европа».

Пезешкиану 69 лет. Он родился в провинции Западный Азербайджан на западе Ирана, его отец — из азербайджанцев, мать — из курдов. Политик говорит на азербайджанском языке и на протяжении долгого времени фокусировался в своей карьере на делах многочисленных этнических меньшинств в Иране. Во время Ирано-иракской войны (1980–1988) он отвечал за отправку медицинских бригад на фронт, а позже — получил специальность по кардиохирургии.

Пезешкиан был министром здравоохранения при правительстве Мохаммада Хатами (2001–2005), он многолетний депутат меджлиса (парламента). Пезешкиан публично осуждал задержание иранки Махсы Амини в 2022 году. Тогда полиция нравов задержала молодую девушку, утверждая, что она якобы «неправильно» носила хиджаб. Вскоре Амини доставили в больницу с травмой головного мозга, где она впоследствии скончалась. Полиция говорила, что у девушки произошел сердечный приступ, однако семья настаивала, что у иранки не было проблем со здоровьем до задержания. Смерть Амини привела к серии крупных протестов в Иране.

Пезешкиан утверждал, что из-за его позиции по убийству Амини Совет стражей запрещает ему баллотироваться на парламентских выборах в марте 2024-го из-за его позиции по убийству Амини. К президентской кампании его допустили.

Портрет Махсы Амини, которая умерла в заключении после ареста иранской полицией нравственности в сентябре 2022 года. Посольство Ирана в Париже, Франция, 23 мая 2023 года. Фото: Tereza Suarez / EPA-EFE

Пезешкиан в итоге стал единственным кандидатом-реформатором. Всего Совет стражей разрешил участвовать в гонке шестерым политикам, но накануне голосования двое из них сняли кандидатуры.

Победа реформиста стала неожиданной, рассуждает иранист и автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. В начале гонки фаворитом считался Мохаммад Багер Галибаф — 62-летний спикер меджлиса, бывший мэр Тегерана, лидер консервативной партии «Прогрессивный и справедливый народ исламского Ирана». Но в итоге он даже не вышел во второй тур.

— Этого, конечно же, изначально не ожидали наблюдатели и аналитики, — замечает Смагин. — Прежде всего это означает, что в Иран в каком-то смысле возвращается политика. Систему несколько оживляет то, что тотальное доминирование консерваторов, по крайней мере на текущий момент, разбавляется избранием президента-реформатора — пусть и, может быть, формального.

Это позволяет надеяться на перемены, как во внутренней политике, так и внешней. При этом президент — это не глава государства, а второй человек (по всем ключевым вопросам необходимо одобрение духовного лидера, с 1989 года это аятолла Али Хаменеи. — Прим. ред.). Он обладает значительным количеством рычагов, но всё равно заметно ограничен в принятии решений. Серьезно поменять курс ему будет не так-то просто. Кроме того, значимость президента очень сильно зависит от его решительности и тех сил, которые за ним стоят, а также того, насколько он по совокупности тяжеловесная фигура.

Пезешкиан пока не выглядит тяжеловесом, который готов пересматривать игру и пытаться разворачивать Иран в какое-то другое направление. Безусловно, с его стороны будут предприниматься шаги, заметно отличающиеся от того, что было при Раиси. Это могут быть послабления по дресс-коду и, возможно, некоторая попытка вести диалог с Западом.

Но представить себе, что он, например, отменит полицию нравов, пока сложно. Хотя даже формальная фигура, которая получает президентский мандат, может совершенно по-иному себя вести после того, как к ней перейдет власть.

И, разумеется, [победа Пезешкиана] заметно меняет расклады потенциального транзита власти в случае смерти Хаменеи, которая, вполне возможно, выпадет на президентство Пезешкиана. Но про это сейчас сложно говорить, потому что неизвестных вводных слишком много.

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи на президентских выборах в Тегеране, Иран, 5 июля 2024 года. Фото: EPA-EFE

Вступление Пезешкиана в должность, а также назначение им нового правительства может состояться уже в течение недели, сообщил член меджлиса Акбар Ранджбарзаде.

Как сказал РИА Новости министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди, сначала Наблюдательный совет (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов) подтвердит факт проведения выборов, а затем верховному лидеру сообщат о результатах в письме. После того как Хаменеи его согласует, в парламенте состоится инаугурация избранного президента.

Поздравил Пезешкиана с победой бывший президент Ирана Хасан Рухани, подчеркнувший, что власти страны не должны игнорировать тех, кто на выборы не пришел. Он также заявил, что граждане проголосовали за конструктивное взаимодействие с миром и возрождение ядерной сделки, подписанной во время его правления, в 2015 году. При Трампе США вышли из соглашения.

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