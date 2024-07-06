Киев отправил воинам на передовую еще тысячу fpv-дронов
- 6.07.2024, 21:04
Закупили их на деньги, которые выделили военным из бюджета города.
Мэр Киева Виталий Кличко передал украинской 3-ей отдельной штурмовой бригаде 1000 дронов в рамках помощи города ВСУ. Дроны уже отправились на передовую.
Об этом Виталий Кличко сообщил в Facebook:
- Громада столицы передала защитникам на передовую очередную партию помощи. Бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск отправилась 1 тысяча fpv-дронов. Закупили их на деньги, которые выделили военным из бюджета города. Общая стоимость БПЛА - 33,5 млн гривен, - написал Виталий Кличко.
Он напомнил, что ранее, весной, Киев приобрел для бойцов 3-й штурмовой 20 новых пикапов Toyota Hilux, которые сразу отправились на фронт.
«Всего на оснащение 3-й бригады Киев с начала этого года направил 110 млн грн. В общем, с 2023 года, - почти 600 миллионов», - подчеркнул мэр Киева.
Отметим, что Киев в этом году увеличил расходы бюджета на помощь ВСУ уже до 7,5 млрд грн.