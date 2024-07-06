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Байден заявил, что он остановил Путина

  • 6.07.2024, 21:26
Байден заявил, что он остановил Путина

Президент США подчеркнул, что управляет миром.

Президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, кто остановил российского диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, сможет ли эффективно работать в течение следующих четырех лет.

«Все, что я делаю. Вы знаете, что я не только провожу кампанию, я управляю миром... Джордж, я тот, кто создал НАТО, будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина», - сказал Байден.

На вопрос ведущего, не хотел бы он пройти независимую медицинскую экспертизу, которая включала бы неврологические когнитивные тесты, действующий президент США ответил, что каждый день проходит когнитивный тест.

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