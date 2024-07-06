Байден заявил, что он остановил Путина 6.07.2024, 21:26

Президент США подчеркнул, что управляет миром.

Президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, кто остановил российского диктатора Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, сможет ли эффективно работать в течение следующих четырех лет.

«Все, что я делаю. Вы знаете, что я не только провожу кампанию, я управляю миром... Джордж, я тот, кто создал НАТО, будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина», - сказал Байден.

На вопрос ведущего, не хотел бы он пройти независимую медицинскую экспертизу, которая включала бы неврологические когнитивные тесты, действующий президент США ответил, что каждый день проходит когнитивный тест.

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