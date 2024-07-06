«Машина сломалась в день покупки!» 9 6.07.2024, 21:33

5,786

Многодетная белоруска купила Hyundai Terracan за $6700, а через месяц пошла в суд.

Покупка автомобиля на вторичном рынке — это всегда риски. А порой происходят и вовсе печальные случаи. Например, когда авто буквально в день приобретения перестаёт функционировать, пишет av.by.

Реальная ситуация: днём жительница Сморгони приобретает Hyundai Terracan, а уже вечером машина не заводится! Многодетная мать так просто это дело не оставила и направилась в местный суд. Там внимательно изучили обстоятельства сделки и... признали хозяйку потерпевшей. Да вот только от решения суда женщине легче не стало: найти продавца до сих пор не удалось, а авто стоит колом во дворе частного дома и зарастает травой. Обо всём по порядку.

В 2022-м минчанин приобрёл Hyundai Terracan за $4 400 без предварительного осмотра на СТО. И уже спустя пару часов эксплуатации машина в буквальном смысле начала «сыпаться».

— Разгоняюсь до 90 км/ч, а больше автомобиль не едет — «тупит»! Звоню продавцу за пояснениями — не отвечает, — рассказывал нам тогда мужчина.

Озадаченный владелец загнал авто на СТО, и при первичном же осмотре мастера диагностировали множество поломок. Уладить вопрос мирно с продавцом собственнику иномарки не удалось. Сначала тот не отвечал на звонки, а позже заявил: человек видел, в каком состоянии была машина! Зачем тогда брал?

Обманутый покупатель стал действовать решительнее: отдал автомобиль на независимую экспертизу и планировал идти в суд. К слову, туда он так и не дошёл. Позже он рассказал нам, что в связи с финансовыми трудностями не имел возможности добиваться справедливости дальше. Ведь, по словам юрисконсульта ОО «Региональное общество защиты потребителей», бремя доказывания наличия скрытых и существенных недостатков в данном случае возлагается на покупателя:

— Поломки поможет установить только независимая экспертиза, которую также следует провести за свой счёт. Если экспертиза покажет наличие недостатков, которые возникли в товаре до передачи его покупателю, то денежные средства за проведённую процедуру покупатель сможет взыскать с продавца. Если от продавца ответа не последует или в удовлетворении требований будет отказано, то за защитой своих прав покупатель может обратиться с исковым заявлением в суд.

По результатам экспертизы проблем у автомобиля вскрылось действительно много. По всему кузову наблюдалось вздутие лакокрасочного покрытия. Длина этих участков достигала 7—10 сантиметров. Пластиковые накладки сильно повреждены: на них присутствовали царапины и трещины. Был испорчен передний бампер. В порогах — сквозные дыры... Словом, не «Терракан», а дуршлаг!

В таком состоянии Hyundai Terracan 2001 г. в. и был продан в декабре 2022 года за 3 100 долларов. Причём в объявлении продавец честно отметил, что машина технически неисправна и требует ремонта. Кому она досталось и как её ремонтировали (и занимались ли ремонтом вообще), нам доподлинно неизвестно.

Однако уже в феврале 2023-го аварийный Hyundai Terracan покупает жительница Сморгони. Елена отдаёт за внедорожник 22 000 белорусских рублей! В объявлении, вспоминает женщина, указывалось, что автомобиль в полностью исправном техническом состоянии: двигатель работает ровно и без дымности, а кузов крепкий и без коррозии! Как машина оказалась на комиссионной площадке, где была совершена покупка, неясно.

— По фотографиям и описанию у меня никаких сомнений в техническом состоянии авто не возникло, — говорит владелица.

Позже она позвонила на комиссионную площадку и задала менеджеру уточняющие вопросы:

— Меня заверили, что автомобиль в абсолютно технически исправном состоянии! На следующий день я поехала в эту компанию. Консультант показал мне машину. Она завелась с первого раза без каких-либо проблем. Мы проехали 50 метров по внутренней территории стоянки. Двигатель не глушили. Как объяснил мне тогда специалист, в связи с погодными условиями.

— В общем, заключили договор купли-продажи. Я попросила вывезти меня из города, так как не ориентируюсь в Минске. По трассе домой уже ехала сама. Машина для меня новая, поэтому скорость была небольшой — 40—50 км/ч. Вечером того же дня я захотела перегнать автомобиль в гараж, но мотор не запустился… Я стала сразу же набирать продавца и задавать ему вопросы. Мне ответили, что не знают, почему авто не заводится… Мол, они всего лишь комиссионная площадка, то есть посредник. А звонить надо продавцу! Дали его номер...

Спустя неделю Елена отвезла машину на СТО. После осмотра мастер озвучил предполагаемую сумму ремонта — 5 000 рублей!

— Неисправностей нашли много! Надо было менять и втулки стабилизатора, и шаровые опоры, и пыльник ШРУСа, и подшипники, и пружины, и крестовины, и задние диски с колодками, и стойку стабилизатора... Всего не упомнишь! Конечно же, ремонтировать этот автомобиль я не стала, а позвонила продавцу и попросила вернуть деньги. Но мне отказали...

Тогда Елена обратилась в суд Сморгонского района. Он вынес решение о расторжении договора купли-продажи и взыскании с продавца, ООО «МирАвтоБел», в пользу автовладелицы 25 600 рублей.

— Впоследствии возбудили исполнительное производство. В списке пострадавших от этого продавца 18 человек! Я 13-я... Почему человек до сих пор не привлечён к ответственности? — возмущённо задаётся вопросом женщина.

Журналисты попытались дозвониться до директора ООО «МирАвтоБел», чтобы задать ему уточняющие вопросы. Однако сделать это не получилось: телефон выключен.

Сейчас женщина пытается найти остальных потерпевших, чтобы написать коллективное заявление.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com