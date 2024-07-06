Сборная Англии пробилась в полуфинал Евро-2024

Сборная Англии пробилась в полуфинал Евро-20244
- 6.07.2024, 21:50
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Все решили пенальти.
Сборные Англии и Швейцарии в противостоянии в Дюссельдорфе определили третьего полуфиналиста футбольного Евро-2024. Сильнее оказались подопечные Гарета Саутгейта.
Первый тайм разочаровал болельщиков - за 5 минут команды не создали ни одного по-настоящему голевого момента.
После перерыва рисунок игры мало чем изменился - соперники играли осторожно, а мяч в основном находился в средней части поля.
Поэтому гол форварда швейцарцев Бреля Эмболо стал настоящим громом среди ясного неба.
Правда, уже через несколько минут нападающий Букайо Сака установил статус-кво и перевел игру в дополнительное время - 1:1.
В экстратаймах команды обменялись несколькими выпадами, впрочем, до гола дело не дошло, поэтому судьба игры решалась в серии пенальти. В «футбольной лотерее» больше повезло англичанам - 5:3.
Таким образом, 10 июля сборная Англии в Дортмунде встретится с победителем последнего четвертьфинального противостояния на Евро-2024, в котором сойдутся команды Нидерландов и Турции. Эта игра состоится уже сегодня, начало - в 22:00.