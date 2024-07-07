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Очередь в Польшу почти исчезла, но люди все равно стоят по 10 часов

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  • 7.07.2024, 8:39
  • 5,184
Очередь в Польшу почти исчезла, но люди все равно стоят по 10 часов
архивное фото

Возвращение в Беларусь на автомобиле занимает еще больше времени.

Очереди на пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей существенно сократились. В течение субботы, 6 июля, выезда из Беларуси ждали 50-60 легковушек. Это в разы меньше, чем еще несколько недель назад, когда в очередь иногда выстраивалась до 500 авто, пишет nashaniva.com.

Пользователи пограничных чатов отмечают, что въехать в зону ожидания на границе можно сразу же. Тем не менее в целом прохождение границы в сторону Польши занимает около 9-10 часов. За счет чего набегает это время?

Около трех часов приходится простаивать в зоне ожидания. Следующие три часа занимает пребывание в белорусском пункте пропуска. Около часа водители стоят на мосту, и еще три часа их досматривают на польской стороне границы.

Возвращение в Беларусь на автомобиле занимает еще больше времени.

Зоны ожидания с польской стороны нет, машины стоят прямо вдоль трассы. Эта очередь до шлагбаума составляет приблизительно 3,5-4 км. Чтобы ее пройти, приходится потратить около 13-14 часов. Причем пассажиры-волонтеры постоянно борются с нарушителями, которые пытаются проскочить на границу, не стоя в общей очереди.

Само пребывание на пограничных пунктах занимает еще 5-7 часов — в зависимости от выбора красного или зеленого канала.

Таким образом, в целом прохождение границы в сторону Беларуси занимало в субботу, 6 июля, около 18-20 часов.

Интерес к поездкам в Польшу стал спадать после того, как появились сведения, что Польша перестала оформлять VAT и выпускать в Беларусь с рядом товаров.

Произошло это в связи с принятием нового пакета санкций в отношении Беларуси.

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