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FPV-дрон «Ястребов» разнес склад с БК оккупантов на Донбассе

  • 7.07.2024, 8:49
  • 1,710
FPV-дрон «Ястребов» разнес склад с БК оккупантов на Донбассе

ВСУ показали зрелищное видео уничтожения «жирной цели».

6 июля разведке 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ удалось установить, что оккупанты сносят боекомплекты к дому на Донетчине.

Локация не была указана, но зоной ответственности 47-й ОМБр является Покровское направление, поэтому, предположительно, новую цель украинские защитники обнаружили именно в Донецкой области.

В 47-й ОМБр указали, что информация была передана разведывательно-ударному подразделению беспилотных авиационных комплексов ВСУ «Бродяги».

К выполнению боевого задания приступили операторы 411-го отдельного батальона беспилотных авиационных комплексов «Ястребы», подняв в воздух FPV-дрон, которым и разнесли склад с БК мощным взрывом. «Одно попадание – жирная цель уничтожена», - отметили в 47-й ОМБр.

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