Методички на обочине Иосиф Гальперин

7.07.2024, 11:15

Им, как никулинским зайцам, все равно.

Для того чтобы увидеть пункты методички, рассылаемой администрацией Кириенко-Громова, совершенно не нужно проссматривать СМИ, находящиеся в непосредственном распоряжении АП. Даже не стоит труда каким-то способом выкрадывать «указивки» для доказательства построений информационно-подрывных спецопераций. Видно и на обочине, по тем русскоязычным (и не только) сайтам, которые ради присутствия в инфопространстве РФ, находясь вне российской юрисдикции, вынуждены идти навстречу пожеланиям трудящихся АП.

Вот, скажем, «Живой журнал» раз за разом выводит в топ посты, наполненные откровенной пропагандой, а иногда и явными фейками, блокируя (довольно лениво, правда) явные факты, которые по требованию Минюста РФ считаются ложными.

Или, скажем, сайт анекдотов, позволяющий себе время от времени «насмешки вечные над львами, над орлами» и другими символами чиновничьей власти. Но параллельно обязательно присутствуют неуклюжие шовинистические инвективы, однообразно полные расизма, ксенофобии – в адрес, в основном, гнилого Запада. Допускаю, что Старая площадь не обязательно это требует.

Но вот когда накануне каких-то значимых событий (выборов, мирных переговоров) вдруг ценная площадь небольших страниц там отдается под фейки и издевательства над действующими «в недружественных странах» властями и появляются доселе молчащие «авторы», под копирку гыкающие над Макроном, Байденом, Шольцем, Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей (и это не считая приевшихся «х…лов» с их «ненькой") – тогда сразу видно рука повелительного заказа.

Хотя, если честно, авторы забывают, что настоящий юмор не всегда плоский, это такая вещь, которая может работать не в одну сторону. Скажем, фраза: «Глядя на недавние дебаты, я представил себе, как выглядел бы Брежнев против Жириновского» – это ж не только про американскую политическую культуру. То есть, исполняя заказ, можно посмеяться и над заказчиком…

Казалось бы, если вы поддерживаете «левых», издеваясь над тихим, но консервативным Риши Сунаком за то, что он, видите ли, не белый, то как вы можете работать на лапу «правых», придумывая особую ловкую доблесть Ле Пен? А им, как никулинским зайцам, все равно.

Во-первых, методы массовой пропаганды рассчитаны на людей с уровнем памяти и аналитики золотой рыбки. Во-вторых, они не правые или левые сами по себе, никакой идеологии. Прикажут – будут издеваться над «скрепами». Тем более, что в душе (у кого есть) они просто сторонники (платные и даже искренние) любой близкой им (или показавшейся таковой на момент) силы, чем брутальнее – тем лучше. Могут в голос ржать над словом «черный» и радоваться приезду в Москву черного фашиста Канье Уэста.

Главное-то не в этом, главное – расшатывать любую стабильность «недружественных стран», в этом метод методичек и заказ сочинителей. Пусть и расшатывание довольно условно, поскольку массовый французский или английский обыватель русских текстов не читает, а переводы подобных творений не нужны: хватает и своих скудоумцев. Важно показать своему читателю позицию и как бы намекнуть на свою влиятельность, примитивное сознание троллей даже радуется, когда их ловят за «руку Москвы».

Среди себя они самые умные, самые хитрые и самые могущественные. Что отчасти и верно: бьют-то они всегда ниже пояса, по методичкам Геббельса. Отсюда и такое почтение к животно-примитивной тематике, развращающей массового потребителя жвачки слов, ради которой он готов забыть и гордость, и совесть.

Иосиф Гальперин, kasparov.ru

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