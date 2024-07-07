Шесть продуктов черного цвета, которые помогут быстро похудеть 5 7.07.2024, 11:37

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В них содержатся мощные компоненты.

Для эффективного похудения бесспорно важно правильное питание. Диетолог Гаури Ананд рекомендует включить в свой рацион продукты черного цвета. Мощные компоненты, содержащиеся в продуктах черного цвета , помогут дольше чувствовать себя сытыми, обуздать аппетит и даже ускорить метаболизм.

В чем польза продуктов черного цвета

Черная пища может показаться странной, но она состоит из ингредиентов с мощным действием. По словам диетологии: «Они получают свой насыщенный цвет естественным путем благодаря антоцианам, которые являются антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами и могут помочь в потере веса. Черные продукты, такие как черная фасоль, ежевика и земляной черный рис.. питательны и могут помочь вам похудеть».

Антиоксиданты, содержащие продукты черного цвета, регулируют уровень сахара в крови. А стабильный уровень сахара в крови уменьшает тягу к пище, что может помочь избежать переедания. Кроме того, многие черные продукты богаты клетчаткой, например черная фасоль и ежевика. Согласно исследованию клетчатка дольше обеспечивает ощущение сытости, помогая не употреблять нездоровые закуски.

Шесть черных продуктов для похудения, которые помогут похудеть

Вот некоторые из самых лучших продуктов черного цвета, которые помогут сбросить вес, по мнению эксперта.

Черная фасоль содержит много белка, питательных веществ и клетчатки. Ее потребление помогает ощущать сытость и уменьшает общее потребление калорий. Как свидетельствует исследование люди, придерживающиеся диеты, базирующейся на этих продуктах, имели меньше жира в организме, особенно на животе.

Черный рис богат клетчаткой и антиоксидантами, в частности антоцианами, которые могут помочь уменьшить воспаление и контролировать вес, как показало исследование. Он также имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с белым рисом, что способствует лучшему контролю уровня сахара в крови и контролю веса.

Ежевика имеет низкую калорийность, что делает ее здоровой и много воды, что добавляет объем пищи без добавления калорий. "Пища с высоким содержанием воды может помочь вам дольше чувствовать сытость и оставлять организм увлажненным, что полезно для контроля веса", — говорит диетология.

Черные семена чиа наполнены клетчаткой, белком и омега-3 жирными кислотами, которые полезны для похудения. Исследование показало , что семена могут поглощать воду и расширяться в вашем желудке, помогая дольше ощущать сытость.

Семена черного кунжута содержат полезные жиры, включая полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры. Эти жиры снабжают организм энергией, помогают уменьшить тягу к пище, предотвращая переедание.

Черная чечевица богата белком, необходимым для наращивания и поддержания мышечной массы. Увеличение мышечной массы может ускорить метаболизм, помогая сжигать больше калорий даже в покое. Белок способствует ощущению сытости, что может снизить общее потребление калорий, сдерживая чувство голода и уменьшая вероятность переедания. Она является хорошим источником сложных углеводов, обеспечивающих постоянное высвобождение энергии и помогающих поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это в свою очередь поможет предотвратить энергетические сбои и уменьшить тягу к сладкой и высококалорийной пище, что, в свою очередь, может помочь похудеть.

Не только для похудения – чем полезны продукты черного цвета

Высокое содержание антиоксидантов снижает риск хронических болезней. «Черные продукты, такие как ежевика, черный рис и черная фасоль, богаты антиоксидантами, в частности антоцианами, помогающими нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить окислительный стресс. Антиоксиданты в черных продуктах обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме, потенциально снижая риск хронических заболеваний».

Указанные продукты черного цвета богаты необходимыми витаминами и минералами. Например, черная фасоль богата фолиевой кислотой, магнием и железом, а семена черного кунжута содержат много кальция и цинка.

Хотя продукты черного цвета способствуют похудению, существуют побочные эффекты, о которых следует помнить.

Они могут вызвать проблемы с пищеварением. Некоторые продукты черного цвета, особенно бобовые, такие как черная фасоль и чечевица, содержат много клетчатки. Хотя клетчатка отлично подходит для похудения и общего здоровья, слишком быстрое увеличение ее потребления может привести к вздутию живота, газов и судорог.

Как для любых продуктов, существует вероятность аллергических реакций. Если вы испытываете необычные симптомы после употребления черной пищи, немедленно прекратите употребление и обратитесь к врачу.

Некоторые продукты черного цвета, например ежевика, содержат оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к ним.

Диетолог замечает, что важно понимать, что ни один продукт сам по себе не может обеспечить потерю веса, поэтому необходим сбалансированный подход к питанию и образу жизни – сбалансированный рацион сочетать с регулярной физической активностью.

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