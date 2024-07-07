«Визу поставим на 30 лет!» 7.07.2024, 12:14

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Визовый центр Испании в Минске ответил на вопросы клиентов.

Исследования показывают: более 46 процентов пользователей, выбирая какой-то товар, ориентируются на отзывы других покупателей. Это одна из важных причин, почему компании и организации стараются быть на связи с клиентами. Судя по всему, использует такой подход и Визовый центр Испании в Минске. Получается у них иногда трогательно, а порой с юмором.

У ВЦ Испании в Минске есть свой сайт. Аккаунты центра в Instagram, Facebook и X, на которые можно перейти с официальной веб-страницы организации, недоступны. Есть только аккаунт в LinkedIn. Несмотря на это, пользователи легко могут найти площадки, где делятся своими впечатлениями о работе организации. Одна из них — отзывы на google-карте. Пользователи здесь общаются не только друг с другом. Порой их мнение комментируют и представители центра. Внимание на это обратил телеграм-канал «Визовый крот».

— Хочу выразить благодарность сотруднице визового центра Испании Александре, — четыре месяца назад написала одна из клиенток. — Она спасла нас, помогла 15 февраля заполнить анкеты, бланки, которых поменялись в тот день, а агентство, как обычно, не в курсе дел.

В визовом центре на это ответили так:

— Дай Бог вам здоровья за золотые слова, а тот пишут тут всякие… Сотруднице выпишем премию, вам визу поставим на 30 лет!

— Хочу сказать, что, конечно же, есть большие вопросы по записи в Визовый центр. Это реальный стресс для тех, кто не хочет переплачивать агентствам. Но хочу выразить отдельную благодарность милым девушкам, которые там (речь про ВЦ. — Прим. ред.) работают <…>. Благодаря их помощи мой стресс был несколько скрашен.

— Мы рады, что все получилось, как говорится, через тернии к звездам, — прокомментировали ее слова в ВЦ.

Отвечают в ВЦ тут не только на слова благодарности, но и на критику.

— Им главное забрать деньги от своих клиентов, а за своих клиентов они не переживают, потому что они никуда не улетят, — эмоционально поделился мнением пользователь.

— Не нужны нам ваши деньги, вы сами к нам пришли, — ответили ему в комментариях представители центра.

Или вот еще пример.

— Ценники за все. Не смогла получить четкую и понятную консультацию. Казалось бы, все элементарно <…>. Мне кажется, поляки и литовцы — самое то, — похвалила работу сотрудников других ВЦ одна из клиенток.

В ответ в центре ей написали:

— В гостях хорошо, а дома лучше!

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