Forbes: Украина уничтожит российские самолеты южнокорейскими ракетами 7.07.2024, 13:04

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ВСУ могут вывести из строя весь оперативный флот РФ.

Российский диктатор Владимир Путин 19 июня впервые за 24 года приехал с визитом в Пхеньян и подписал соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Подробности договора неизвестны, однако Ким заявил, что две страны имеют «пламенную дружбу». Эксперты считают, что соглашение приведет к более тесным промышленным и военным связям между двумя странами, которые могут продолжать широкомасштабную войну РФ против Украины, пишет Forbes.

На такое соглашение сразу отреагировало правительство Южной Кореи. Советник по вопросам национальной безопасности страны Чан Хо Джин заявил, что если Пхеньян будет поставлять России больше вооружения, то Сеул может предоставлять его Киеву.

Сейчас Южная Корея еще не объявляла о более тесных связях с Украиной, однако если это произойдет, то вполне вероятно, что украинские официальные лица попросят о тех же видах оружия, которые РФ уже получает от Северной Кореи. Известно, что в конце прошлого года РФ купила у КНДР партию мощных баллистических ракет подводных лодок КН-23 и применила их с разрушительным эффектом.

«Если Северная Корея может продавать КН-23 России, то Южная Корея может продавать КРМБ серии Hyunmoo Украине», - подчеркнул директор Программы нераспространения в Восточной Азии в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее Джеффри Льюис.

Пока неизвестно, получит ли Украина когда-нибудь Hyunmoo-2B. Однако США уже передали Киеву десятки ракет армейской тактической ракетной системы, которые имеют дальность полета до 300 км, однако там настаивают на их ограниченном использовании.

«Вашингтон позволяет Киеву нацеливать ПТРК на цели в оккупированной Россией Украине, но не на цели в самой России. Это означает, что прифронтовые российские авиабазы, на которых базируются десятки истребителей-бомбардировщиков Сухого, вооруженных разрушительными планерными бомбами, находятся за пределами досягаемости», - говорится в материале.

Однако украинские военные могут наносить удары по этим базам благодаря использованию БпЛА, однако легкие беспилотники не имеют достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить самолеты, базирующиеся на российских аэродромах.

Однако с помощью нескольких хорошо нацеленных ПТРК или других баллистических ракет «Украина потенциально может вывести из строя весь оперативный флот» истребителей-бомбардировщиков на воронежском аэродроме Мальшево, отметили в украинской аналитической группе Frontelligence Insight. Однако это может произойти «в случае получения разрешения на проведение такого удара».

Даже без разрешения на нанесение ударов по территории РФ, Украина могла бы применять южнокорейские ракеты с пользой, ведь на оккупированных территориях есть много ценных российских объектов, которые можно было бы уничтожать, заключает Forbes.

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