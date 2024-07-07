Найдены бюджетные однушки с самым дешевым метром в Минске 1 7.07.2024, 13:12

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Есть варианты и в новостройке.

Журналисты realt.by нашли однокомнатные квартиры с дешевым квадратным метром — до 1 330 долларов. Практически все они стоят около 50 тысяч долларов. Выделяется лишь одна однушка в новостройке. Она обойдется почти в 66 тысяч долларов.

Улица Фроликова (Партизанский район)

На Фроликова, 1 в 1973 году был построен девятиэтажный дом. Квартира находится на 8 этаже и занимает 35,8 м². Площадь кухни — 7,41 м².

В 2022 году в доме прошел капитальный ремонт. Квартира продается под ремонт. Она с отдельной комнатой. На полу лежит деревянное покрытие, в кухне — линолеум.

Санузел тут совмещенный. В коридоре есть кладовые. Из комнаты можно попасть на балкон.

Рядом находятся Слепянская водная система и центр экстремальных видов спорта. До станций метро «Академия наук» и «Тракторный завод» - 2-3 остановки на общественном транспорте.

Стоимость квартиры — 47 500 долларов. Метр — 1 327 долларов.

Улица Яубова (Ленинский район)

Девятиэтажка на Якубова, 28 была возведена в 1976 году. Однушка продается на последнем этаже. Ее площадь — 37,8 м². Кухня занимает 7 квадратных метров.

В квартире установлены стеклопакеты, стоят шкафы-купе. На полу лежит линолеум.

Санузел — раздельный. Из комнаты есть выход на застекленную лоджию.

Недалеко находятся Серебрянский парк, Чижовское водохранилище, проходит главная Минская велодорожка. До станции метро «Партизанская» около 15 минут езды.

Цена однушки — 49 950 долларов. Метр — 1 321 доллар.

Улица Славинского (Первомайский район)

Эта квартира также находится в девятиэтажном кирпичном доме 2001 года постройки на Славинского, 6. Она располагается на 1 этаже и занимает 39,26 м². Площадь кухни — 8,5 м².

Квартира нуждается в ремонте. Она практически пустая. На полу лежат ламинат и плитка.

Санузел — совмещенный. Из комнаты есть выход на застекленную лоджию. Имеется подвал площадью около 4 квадратных метров.

Рядом находится Севастопольский парк. До станции метро «Московская» около 10 минут на общественном транспорте.

Квартира стоит 51 500 долларов. Квадратный метр обойдется в 1 312 долларов.

Улица Притыцкого (Фрунзенский район)

На Притыцкого, 113 продается новостройка. 17-этажный дом возвели в 2023 году. Сама квартира находится на 1 этаже. Ее площадь — 50 квадратных метров. Кухня — 11 м².

В квартире сделана стяжка, оштукатурены стены, разведена проводка, установлены розетки, выключатели, унитаз, полотенцесушитель, счетчики воды и тепла, батареи с терморегуляторами, деревянные стеклопакеты, домофон.

В комнате три окна, которые выходят на две стороны. Имеется и лоджия с выходом из кухни. Санузел — совмещенный.

До станции метро «Каменная горка» всего 5 минут пешком.

Квартира обойдется в 65 900 долларов. Метр стоит 1 318 долларов.

Улица Герасименко (Заводской район)

И эта квартира располагается в девятиэтажном доме на Герасименко, 50. Его возвели в 1985 году. Общая площадь квартиры — 37,91 м². Кухня занимает 8,27 м².

В квартире сделан неплохой ремонт. Она светлая, на полу лежит ламинат. В коридоре имеется гардеробная.

Санузел — раздельный. В кухне есть выход на застекленную лоджию.

Рядом находятся два лесопарка. До станции метро «Могилевская» около 10 минут минут езды.

Стоимость квартиры — 50 тысяч долларов. Метр — 1 319 долларов.

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