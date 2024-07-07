В минской Каменной Горке снова «полинял» многоэтажный дом
- 7.07.2024, 15:34
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Второй раз за девять месяцев.
В ноябре СМИ писали о ЧП в Каменной Горке, где с части дома по Неманской, 37 упал утеплитель. Площадь обрушения была в несколько этажей. Спустя неделю фасад принялись чинить — хеппи-энд. Но вот проходит девять месяцев и у многоэтажки обостряется все та же проблема, пишет Onliner.
На этот раз масштаб не такой огромный, по размерам отвалилась секция одного этажа. Как сообщают очевидцы, пострадавших нет. Часть утеплителя лежит около дома.
Метеорологи сообщали о том, что сегодня в Минске будет порывистый, местами сильный порывистый ветер. Скорее всего он и стал причиной сползания утеплителя.