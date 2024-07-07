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Дроны СБУ ночью атаковали две нефтебазы в России

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  • 7.07.2024, 17:54
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Дроны СБУ ночью атаковали две нефтебазы в России

Возникли большие пожары.

Служба безопасности Украины в ночь на воскресенье, 7 июля, дронами атаковала нефтебазу возле станицы Павловская Краснодарского края в России. В частности, оккупанты весь день тушили там масштабный пожар.

Об этом NV сообщили информированные источники.

Как отмечает источник, после двух взрывов начался масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами.

Также дроны СБУ вызвали серию взрывов на территории нефтебазы Роснефть-Кубаньнефтепродукт в станице Ленинградская в России. Как видно из спутниковых снимков, были повреждены по меньшей мере три резервуара с топливом.

«СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают горючим российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК [военно-промышленные комплексы] - ждите взрывной «хлопок», — отметил информированный источник.

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