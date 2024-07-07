Дроны СБУ ночью атаковали две нефтебазы в России 5 7.07.2024, 17:54

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Возникли большие пожары.

Служба безопасности Украины в ночь на воскресенье, 7 июля, дронами атаковала нефтебазу возле станицы Павловская Краснодарского края в России. В частности, оккупанты весь день тушили там масштабный пожар.

Об этом NV сообщили информированные источники.

Вчора росіяни весь день не могли загасити масштабну пожежу, яка виникла в результаті нічної атаки дронів на нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю. За інформацією наших джерел, за вибухами стоять дрони СБУ. pic.twitter.com/ekFkskADI8 — NV (@tweetsNV) July 7, 2024

Как отмечает источник, после двух взрывов начался масштабный пожар на двух резервуарах с нефтепродуктами.

Также дроны СБУ вызвали серию взрывов на территории нефтебазы Роснефть-Кубаньнефтепродукт в станице Ленинградская в России. Как видно из спутниковых снимков, были повреждены по меньшей мере три резервуара с топливом.

«СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают горючим российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК [военно-промышленные комплексы] - ждите взрывной «хлопок», — отметил информированный источник.

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