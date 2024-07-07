Россия должна получить по зубам 2 Юрий Богданов

7.07.2024, 19:52

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Только тогда настанет мир.

Нет, сейчас никаких основательных переговоров не будет. Здесь для описания идеально подойдет аксиома Маршала. Чтобы какие-либо переговоры были, для них должны быть реальные предпосылки. Проще говоря, Россия должна получить по зубам.

Путин убежден или делает вид, что убежден, что они, конечно, получили по зубам в прошлом, но сейчас у него есть возможность дотерпеть и дожать. Дотерпеть до момента, когда либо мы, либо США и Европа от войны устанут настолько, чтобы он получил все или почти все, что хочет. Точнее, мы или коллективный Запад упадем до того, как упадет он сам.

При этом, чтобы эту усталость спровоцировать, он пытается максимально «продать» нам и партнерам, как у него все прекрасно (на самом деле – нет), какие у него неисчерпаемые резервы (на самом деле – нет), как он вот-вот захватит Харьков и Донбасс (уже два с половиной года). Проще говоря, продолжает надувать щеки и блефовать.

Учитывая, что мы свое дно прошли весной, но тенденция роста ресурсов еще не достигла максимума, у Путина есть запас времени, чтобы это все продавать. Но при этом радикально ситуация, скорее всего, не изменится.

Поэтому никаких настоящих переговоров по существенным изменениям на фронте или до выборов в США не будет. Если черный лебедь, конечно, не прилетит Путину в голову. Что возможно, но маловероятно.

Ситуацию могут радикально изменить результаты выборов в США. Хотя это тоже не предопределено. Во-первых, Трамп все еще не может победить. Во-вторых, не факт, что изменить политику США по отношению к Украине он в принципе сможет.

Поэтому мы возвращаемся в пункт один. Чтобы прошли предметные переговоры, Россия должна получить по зубам. Понести такие потери на поле боя или в экономике, чтобы продолжение войны стало невозможным. А попытки ее повторить вызвали страх, что здесь страшные украинцы живут, лучше их не трогать.

Учитывая риторику, которую применил Зеленский к Орбану, – что он ждет, когда Путин выведет свои войска из Украины – общее понимание этого в Украине есть. Даже если некоторые политики или граждане верят в другое, никаких существенных признаков переговоров не существует.

При этом мы должны продолжать шаги к тому, чтобы подтолкнуть мир к формуле: «Украина хочет справедливого мира и остановки кровопролития – но наш враг неадекватен». Таков путь.

Юрий Богданов, «Фейсбук»

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