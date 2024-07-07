Президент Эстонии: НАТО следовало бы тратить на оборону больше, чем 2% ВВП

Президент Эстонии: НАТО следовало бы тратить на оборону больше, чем 2% ВВП1
- 7.07.2024, 22:38
Таллинн уже тратит более 3%.
Президент Эстонии Алар Карис считает, что Североатлантическому альянсу стоит рассмотреть увеличение минимального порога расходов стран-членов на оборону, который сейчас составляет 2% ВВП и которого достигли еще не все союзники.
Как сообщает ERR, об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Карис отметил, что НАТО стоит готовиться к тому, что Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие, и что становится все более очевидно, что расходы на оборону на уровне 2% недостаточны.
«Нам следует обсудить повышение желаемых расходов на оборону до 2,5 или 3% ВВП», – отметил Алар Карис.
Он добавил, что важно также усилить ПВО стран НАТО, в частности «восточного фланга».
«Эстония готова разместить у себя дополнительные истребители и системы ПВО на ротационной основе, как согласовали на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе», – отметил он.
Напомним, Эстония уже тратит на оборону более 3% своего ВВП и уступает по этому показателю только Польше.