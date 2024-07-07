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Президент Эстонии: НАТО следовало бы тратить на оборону больше, чем 2% ВВП

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  • 7.07.2024, 22:38
Президент Эстонии: НАТО следовало бы тратить на оборону больше, чем 2% ВВП
Алар Карис
Фото: Priit Mürk/ERR

Таллинн уже тратит более 3%.

Президент Эстонии Алар Карис считает, что Североатлантическому альянсу стоит рассмотреть увеличение минимального порога расходов стран-членов на оборону, который сейчас составляет 2% ВВП и которого достигли еще не все союзники.

Как сообщает ERR, об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Карис отметил, что НАТО стоит готовиться к тому, что Россия в последующие годы станет еще более опасной, чем в предыдущее десятилетие, и что становится все более очевидно, что расходы на оборону на уровне 2% недостаточны.

«Нам следует обсудить повышение желаемых расходов на оборону до 2,5 или 3% ВВП», – отметил Алар Карис.

Он добавил, что важно также усилить ПВО стран НАТО, в частности «восточного фланга».

«Эстония готова разместить у себя дополнительные истребители и системы ПВО на ротационной основе, как согласовали на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе», – отметил он.

Напомним, Эстония уже тратит на оборону более 3% своего ВВП и уступает по этому показателю только Польше.

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