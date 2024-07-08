Выборы во Франции: лидер ультраправых заранее признал поражение
- 8.07.2024, 1:11
Несмотря на высокий результат.
Лидер правого «Национального объединения», которое уже готовилось формировать правительство, а вместо этого может оказаться на 3-м месте, фактически признал поражение – несмотря на исторически высокие результаты политсилы.
Формальный лидер «Нацобъединения» Жордан Барделла в первых комментариях после экзитполов фактически признал поражение. Его слова приводит BFMTV.
Хотя партия и получила исторически самый высокий результат, он гораздо хуже, чем ожидания – в «Нацобъединении» надеялись даже на абсолютное большинство, 289 мест, а по итогам 2-го тура экзитпол прогнозирует им до 150 мандатов.
Барделла поблагодарил избирателей за «патриотический порыв».
«Сегодня «Национальное объединение» получило лучший прорыв в истории... К сожалению, нечестные альянсы в этот вечер лишают французов политики восстановления. В этот вечер избирательные договоренности бросают Францию в руки крайне левых Жана-Люка Меланшона», – заявил Барделла.