Орбан рассказал об ответе Путина на идею прекратить огонь до переговоров 8.07.2024, 3:58

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Премьер Венгрии задал главе Кремля три вопроса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что правитель России не выразил заинтересованности в прекращении огня для того, чтобы создать предпосылки для более основательных переговоров о мире.

Как пишет «Европейская правда», об этом Орбан заявил в интервью Роджеру Кьоппелю – главному редактору швейцарского сайта и еженедельника Die Weltwoche, известного пророссийской позицией.

Орбана расспросили, что Путин отвечал на его три вопроса, о которых венгерский лидер упоминал на пресс-конференции в Москве.

По словам Орбана, Путин заявил ему, что настоящие переговоры невозможны без привлечения обеих сторон, и «то, что они делают без них, не имеет никакого значения, что логично» – очевидно, имея в виду Глобальный саммит мира.

Также глава Кремля сказал Орбану, что Россия уже отреагировала на первые предложения Украины еще весной 2022 года, и что с тех пор позиция Москвы не изменилась и Россия готова на вести переговоры на тех же условиях.

Орбан также спросил Путина, как он относится к идее прекращения огня перед тем, как начнутся основательные переговоры о мире.

«Он сказал, что не имеет положительных ожиданий по этому поводу. Зеленский говорил, что не имеет положительных ожиданий, потому что россияне использовали бы это против Украины, а Путин – что украинцы использовали бы эту паузу против России. А я сказал «Давайте подумаем, я понимаю ваши аргументы», – рассказал премьер Венгрии.

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