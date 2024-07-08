Свитан: ВСУ придумали новый способ уничтожения военных объектов РФ в Крыму 8.07.2024, 6:00

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Полковник рассказал о нестандартном методе.

Россияне из-за определенных проблем с электроснабжением в Крым развернули на полуострове газовые генераторы. Их необходимо уничтожать, потому что оккупанты пересадили на газ много военных объектов, а вывод из строя газораспределительных узлов означает остановку работы военных объектов.

Об этом в эфире «24 канала» сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Он напомнил, что накануне в Крыму прогремели взрывы на территории газораспределительного узла. По словам полковника запаса, это еще один метод, который позволит Силам обороны уничтожать военные объекты на территории оккупированного полуострова.

«Подобную работу в Алуштинском районе сделали наши партизаны. Они выполняют боевую задачу на нашем полуострове по уничтожению такой системы поддержки российской армии», - предположил Свитан.

При этом он сообщил, что в Крыму еще до оккупации было более 150 военных объектов, около 100 россияне построили уже после 2014 года. Сейчас россияне пытаются обустроить их инфраструктурой - в частности, электроснабжение в Крым идет через Таманский полуостров.

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