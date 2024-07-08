Премьер Франции заявил, что уходит в отставку

Премьер Франции заявил, что уходит в отставку2
- 8.07.2024, 7:32
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Он будет депутатом Национального собрания.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь после объявления результатов экзитпола второго тура парламентских выборов заявил, что уходит в отставку.
«Завтра утром я подам заявление об отставке президенту Республики», — передает его слова Le Figaro.
«Я никогда не соглашусь с тем, что миллионы наших сограждан выбирают голосование за крайности. Французам я говорю: я уважаю каждого из вас. Некоторым жить сложнее, чем другим, и именно эти жизни мы должны сделать лучше. Где бы я ни был, я всегда буду стремиться к достижению этой цели», — отметил Атталь.
Премьер был переизбран в 10-м избирательном округе О-де-Сен и будет депутатом Национального собрания, отмечает издание.