Рекорд пришел откуда не ждали: что будет с долларом 8.07.2024, 7:37

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Прогноз по валютам.

Начало второго полугодия, как мы и предполагали, прошло на тихой ноте. По итогам прошлой недели обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке вырос на 1,56% и на закрытии торгов в пятницу, 5 июля, остановился на уровне USD/BYN 3,2155. Как поведут себя курсы валют на второй неделе июля, читайте в еженедельном прогнозе от myfin.by.

С начала 2024 года изменение курса доллара составляет +1,20%. Объём торгов долларом на прошлой неделе колебался в диапазоне от 16 до 26 млн долларов за торговую сессию.

Курс российского рубля за это же время снизился на -0,83% и закрытие пятницы прошло со значением RUB/BYN 3,6398 за 100 российских рублей. С начала года рост курса рубля сократился до +4,02%. Объём торгов за неделю немного выше средних значений.

Причиной ослабления обменного курса российского рубля с одновременным укреплением доллара США стало снижение курса российской валюты на внебиржевом рынке России. Закончился налоговый период, немного сократилось предложение иностранной валюты с одновременным сокращением продаж китайских юаней российским Минфином.

Всё это привело к тому, что на внебиржевом рынке курс доллара США поднимался в первой половине пятницы до USD/RUB 89,00. Но к окончанию недели на российском рынке обозначилась коррекция, и к закрытию недели курс доллара немного остыл до USD/RUB 88,0079.

Не исключено, что это стало следствием ослабления курса доллара на мировом финансовом рынке после выхода данных рынка рабочей силы в США. В 15:30 мск были опубликованы июньские NFP, по итогам которых основная валютная пара EUR/USD поднялась до 1,0842. Цена унции золота в это же время вновь вернулась к отметке в 2400 USD/Oz после коррекции почти до 2300 USD/Oz.

Почему растет цена золота

Об этом стоит сказать отдельно, поскольку после бурного роста цены благородного металла в апреле 2024 года, золото ушло в длиннейшее боковое скольжение. На месячном графике золота в июне формировался «додж», как окончание тренда, но с началом июля цена вышла на верхние уровни с перспективой пробития сопротивления.

В том случае, если золото вновь протестирует исторический максимум и выйдет к уровню в 2500 USD/Oz, далее открывается дорога на 3000. Относительно недавно эта цена благородного металла казалось фантастической, но после стоимости биткоина выше 70 000 BTC/USD ничего невозможного уже нет. Сейчас крипта ушла к 50 000, а золото остаётся на пике. Не за горами осенний период, когда в силу восточных традиций растёт спрос на металл в Индии и Китае, поэтому не будет удивительным, если к концу года отметка в 2500 будет преодолена.

Возвращаясь на отечественный рынок и к белорусскому рублю можно ожидать, что текущая неделя пройдёт относительно спокойно. Факторов для существенного изменения курса белорусской валюты пока не предвидится. Российский рубль также может войти в нейтральную зону, поскольку факторы поддержки и давления примерно одинаковы.

Налоговый период позади, но цены на нефть на локальных максимумах. Марка Brent в прошлую пятницу поднималась в цене до 87,88 USD/br, что вполне благоприятно для российского бюджета. В четверг 11 июля ожидается публикация Банком России платёжного баланса за январь-июнь. Ожидается, что сальдо будет положительным. Кроме этого, не забываем о предстоящем заседании Совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки, на котором вероятность повышение параметра очень высока.

Таким образом, при условии формирования курса доллара на российском биржевом рынке около USD/RUB 88,00, на белорусских торгах можно ожидать курса «бакса» около текущих USD/BYN 3,220. Российский рубль при этом остаётся без изменений.

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